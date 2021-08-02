Поступление в вузы: завершается прием оригиналов документов от абитуриентов

Прием оригиналов документов абитуриентов завершается 2 августа в 18:00. Так, поступающие на бакалавриат и сквозного магистра должны успеть подать документы. В противном случае они не получают бюджетное место в этом году.

Отметим, что в этом году оригиналы можно подать несколькими способами: привезти их лично в приемную комиссию или же отправить по почте – обычной с обязательным описанием вложений или электронной почтой с наложением на сканкопии КЭП поступающего.

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Если абитуриент будет подавать документы в электронном виде, то заключение договора об обучении между вузом и поступающим (при участии его родителей) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Что дальше

Зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа. Поступающие, претендующие на перевод, должны подать подтверждающие документы до 11 августа.

К слову, в 2021 году поступающие подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Поступающие на бакалавриат больше всего выбирают такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов: