Почему в Украине хотят сократить количество вузов

Все для того, чтобы качество этих университетов стало лучше. В частности, проведут аудит, который и покажет, кто самый слабый и кого будут оптимизировать.

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Всемирный банк принял такое решение из-за того, что в Украине не совпадают желания выпускников и работодателей.

Так, абитуриенты упорно продолжают выбирать гуманитарные науки, а компании выстраиваются в очередь за дефицитными выпускниками-технарями.

Также в этом году немногие выпускники сдали ВНО на высокие баллы. А треть одиннадцатиклассников вообще завалила ВНО по математике.

Интересно! В 2021 году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из тестирований, 27 участников – получили 200 баллов по двум тестам, а один участник получил 200 баллов по всем трем экзаменам.

Поступающие выбирают "не те" специальности

Эксперты говорят, что главная проблема из-за разницы в желании абитуриентов и работодателей – отсутствие профориентации. Ведь украинские выпускники не могут "пощупать" профессию. По словам экспертов, у нас нет экскурсий на предприятия, стажировки для учащихся, трудоустройства с 14 – 16 лет.

Соответственно наши дети имеют некое космическое представление о рынке труда. За них часто выбирают родители. Мы имеем большое количество дипломированных специалистов, потому что наше предубеждение, что если ребенок не получил диплом о высшем образовании, с ним что-то не так,

– добавляют специалисты.

Кроме того, родители также выступают против дефицитных и высокооплачиваемых рабочих специальностей.

Например, сегодня молодой юрист получает зарплату в 6 – 8 тысяч гривен, а специалист технической профессии – на старте имеет 15 тысяч гривен, и уже через два года он может вырасти до 45 тысяч гривен.



В Украине нуждаются в ИТ-специалистах / Фото quickbase.com

И в результате, мы имеем "хронический перебор юристов и менеджеров". Так, в 2020 году абитуриенты подали больше всего заявлений на правовые специальности. На втором месте – менеджмент, затем филология и компьютерные науки.

Каких специалистов ищут работодатели

Впервые за последние годы в 5-ку специальностей по количеству поданных заявлений вошла учительская специальность "Среднее образование". Но работодатели хотят совсем другого.

У нас бешеный спрос со стороны работодателей на специалистов по программной инженерии, компьютерным наукам и кибербезопасности. Часто студент, который выпускается только из университета, может получать 2 – 3 тысячи долларов,

– говорит ректор КПИ.

В то же время в КНУ им. Т. Шевченко уверяют, что бешеный спрос из-за рубежа сейчас и на студентов-третьекурсников по направлению биологии и химии. Так, у хорошего химика-аналитика зарплата в 25 – 30 тысяч гривен со старта.

Также на рынке труда не хватает ИТ-специалистов. Ежегодно их нужно более 30 тысяч. А вузы – выпускают половину. Поэтому, если пойдете учиться на прикладную механику, физику или математику, то без работы не останетесь.

Добавим, что работодатели ищут инженеров-технологов, металлургов, химиков, фармацевтов, и в дефиците сейчас и медики.

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В Ассоциации работодателей говорят, что выпускники сегодня выбирают не ту профессию, которая нужна рынку труда, а ту, которая самая легкая для поступления. "Родители для себя должны понять, что они хотят: диплом или карьерный успех для ребенка", – добавляют эксперты.

Какой университет выбрать

Если не можете определиться со специальностью, то для начала важно выбрать качественный университет.

Сейчас в Украине более тысячи двухсот учреждений высшего образования. Чтобы выбрать лучший для себя – просмотрите университетские рейтинги.

Так, в лидерах остаются Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киевская политехника, Львовский национальный университет им. И. Франко, Харьковский вуз им. В. Каразина и Киево-Могилянская академия.



Десятка лучших вузов в Украине 2021 / инфографика 24 канала

В МОН уверяют, что сейчас они финансируют на одного студента-бюджетника сумму в размере около 2 тысяч долларов в год. "В то же время как в мире эта сумма составляет десятки, а местами и сотни тысяч долларов! Вот и вся разница!", – говорят в ведомстве.

Эксперты же считают, что несмотря на это, ехать учиться за границу, особенно на первых курсах, не стоит. Оптимальный вариант – бакалавриат в Украине, а затем иностранная магистратура.

К слову, у абитуриентов 2021 года есть еще 2 дня перед окончательным выбором. Ведь уже 14 июля начинается прием заявлений и документов в вузах.

Сроки вступительной кампании в 2021 году