Вступительная кампания в профтехи началась в июне, когда школьники начали получать свидетельства о базовом или полном общем среднем образовании.

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Поскольку профтехи имеют определенную автономию в определении продолжительности вступительной кампании, каждое заведение самостоятельно определяло график и критерии приема абитуриентов.

Сейчас мы имеем более успешный набор в учебные заведения по сравнению с прошлым годом. К примеру, в этот же период в прошлом году мы имели лишь 33% заявлений от ожидаемого количества. Сейчас этот показатель выше на 11%,

– отметил заместитель министра образования Игорь Гарбарук.

Где нуждаются в специалистах? Наибольший запрос на квалифицированных рабочих на Днепропетровщине, Львовщине, Донетчине, Харьковщине и Запорожье. Именно эти области имеют наибольшие объемы и бюджеты на подготовку учащихся в профтехах.

Куда больше всего заявлений подают поступающие

Больше всего заявлений для зачисления по региональному заказу подали поступающие в такие регионы:

г. Киев (2 тысячи 976 заявлений, 62% от запланированного количества);

Винниччина (2 тысячи 396 заявлений, 49%);

Запорожье (2 тысячи 480 заявлений, 49%);

Харьковщина (2 тысячи 657 заявлений, 48%);

Львовщина (2 тысячи 837 заявлений, 31%).

Больше всего заявлений на поступление по государственному заказу подали в таких регионах:

Запорожье (790 заявлений, 100% от запланированного количества)

Одесчина (457 заявлений, 82%);

Донетчина (551 заявление, 58%);

Полтавщина (362 заявления, 51%);

Днепропетровщина (538 заявлений; 43%).

К слову, поступающие на бакалавриат уже подали более миллиона заявлений. Кроме того, в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020.

Так, на бакалавриат такие специальности самые популярные в 2021: