Вступительная кампания в профтехи началась в июне, когда школьники начали получать свидетельства о базовом или полном общем среднем образовании.
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Поскольку профтехи имеют определенную автономию в определении продолжительности вступительной кампании, каждое заведение самостоятельно определяло график и критерии приема абитуриентов.
Сейчас мы имеем более успешный набор в учебные заведения по сравнению с прошлым годом. К примеру, в этот же период в прошлом году мы имели лишь 33% заявлений от ожидаемого количества. Сейчас этот показатель выше на 11%,
– отметил заместитель министра образования Игорь Гарбарук.
Где нуждаются в специалистах? Наибольший запрос на квалифицированных рабочих на Днепропетровщине, Львовщине, Донетчине, Харьковщине и Запорожье. Именно эти области имеют наибольшие объемы и бюджеты на подготовку учащихся в профтехах.
Куда больше всего заявлений подают поступающие
Больше всего заявлений для зачисления по региональному заказу подали поступающие в такие регионы:
- г. Киев (2 тысячи 976 заявлений, 62% от запланированного количества);
- Винниччина (2 тысячи 396 заявлений, 49%);
- Запорожье (2 тысячи 480 заявлений, 49%);
- Харьковщина (2 тысячи 657 заявлений, 48%);
- Львовщина (2 тысячи 837 заявлений, 31%).
Больше всего заявлений на поступление по государственному заказу подали в таких регионах:
- Запорожье (790 заявлений, 100% от запланированного количества)
- Одесчина (457 заявлений, 82%);
- Донетчина (551 заявление, 58%);
- Полтавщина (362 заявления, 51%);
- Днепропетровщина (538 заявлений; 43%).
К слову, поступающие на бакалавриат уже подали более миллиона заявлений. Кроме того, в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020.
Так, на бакалавриат такие специальности самые популярные в 2021:
- Филология – 59 202;
- Право – 58 824;
- Менеджмент – 49 929;
- Компьютерные науки – 47 172;
- Среднее образование – 34 993;
- Журналистика – 34 726;
- Инженерия программного обеспечения – 33 676;
- Психология – 31 362;
- Маркетинг – 28 847;
- Экономика – 28 128.