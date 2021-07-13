Однако дополнительный прием документов для обучения в колледже на контракте определяется в самих колледжах при условии дополнительного зачисления до 31 августа.
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Конкурсный отбор на обучение в колледже после 9 класса осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые проходят в форме экзаменов, творческих конкурсов или собеседования.
Так, уже с 14 по 24 июля для поступающих будут проводить экзамены, творческие конкурсы и собеседования. Добавим, что творческие конкурсы могут проводиться не более чем в два тура, каждый из которых будет оцениваться отдельно.
Когда станет известно, кто поступил в колледж? Рейтинговые списки поступающих будут сформированы на основе конкурсного балла детей. Их обнародуют до 27 июля (до 12:00).
Добавим, что окончательно конкурсный балл умножается на коэффициент 1,05 для лиц, имеющих право на первоочередное зачисление в медицинские, педагогические и художественные учреждения образования.
Поступающие, которых зачислят в колледж, должны подать оригиналы документов до 29 июля (до 12:00). Окончательное зачисление состоится до 31 августа (18:00).
Поступление в колледжи в 2021 году / инфографика 24 канала
К слову, вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты могут зарегистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого будут подавать документы в вузы.