Однако дополнительный прием документов для обучения в колледже на контракте определяется в самих колледжах при условии дополнительного зачисления до 31 августа.

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Конкурсный отбор на обучение в колледже после 9 класса осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые проходят в форме экзаменов, творческих конкурсов или собеседования.

Так, уже с 14 по 24 июля для поступающих будут проводить экзамены, творческие конкурсы и собеседования. Добавим, что творческие конкурсы могут проводиться не более чем в два тура, каждый из которых будет оцениваться отдельно.

Когда станет известно, кто поступил в колледж? Рейтинговые списки поступающих будут сформированы на основе конкурсного балла детей. Их обнародуют до 27 июля (до 12:00).

Как рассчитать конкурсный балл поступающего? Конкурсный балл (КБ) вычисляется по формуле: КБ = П1 + П2 + А + ОУ, где

П1 – оценка вступительного экзамена по украинскому языку;

П2 – оценка вступительного экзамена или творческого конкурса (или суммарная оценка двух туров творческого конкурса при условии их проведения) по второму предмету;

А – средний балл документа об окончании среднего образования, переведенный в шкалу от 100 до 200 баллов;

ОУ – балл за успешное окончание подготовительных курсов учебного заведения при поступлении в него (оценивается по шкале от 0 до 50 баллов).



Оценки вступительных экзаменов выставляются по шкале 100 – 200 баллов.

Добавим, что окончательно конкурсный балл умножается на коэффициент 1,05 для лиц, имеющих право на первоочередное зачисление в медицинские, педагогические и художественные учреждения образования.

Поступающие, которых зачислят в колледж, должны подать оригиналы документов до 29 июля (до 12:00). Окончательное зачисление состоится до 31 августа (18:00).



Поступление в колледжи в 2021 году / инфографика 24 канала

К слову, вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты могут зарегистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого будут подавать документы в вузы.