24 канал подготовил для вас самые интересные и важные события, которые произошли на этой неделе – с 24 по 28 августа 2020 года в сфере украинского образования.

Поступление абитуриентов на бюджет

27 августа стало известно, кто из абитуриентов прошел на бюджет в вуз.

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Где можно увидеть, прошел ли поступающий на бюджет? В электронных кабинетах абитуриентов напротив того заявления, по которому они прошли на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

После этого абитуриенты должны подать оригиналы документов в вузы до 18 часов 31 августа. Какие документы нужно подать:

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фото размером 3Х4;

заявление на поступление (для тех поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретном учреждении.

Отметим, что основной этап вступительной кампании, когда абитуриенты подавали электронные заявления на поступление в вузы, длился с 13 по 22 августа. Так, было зарегистрировано более 1 миллиона е-заявлений на бакалавра и магистра.

Какие специальности и вузы стали самыми популярными? Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Также, в десятку по количеству поданных заявлений вошла учительская специальность – 014 "Среднее образование".

Зато среди вузов рейтинг возглавила тройка популярных университетов – Киевский национальный университет им. Шевченко (подали 56 тысяч 336 заявлений), Киевский политехнический институт им. Сикорского (подали 46 тысяч 714 заявлений) и Львовский национальный университет им. Франко (подали 46 тысяч 268 заявлений).

Самые популярные вузы 2020 / Инфографика 24 канала

Новые правила обучения в школе

Министерство здравоохранения обновило правила, касающиеся организации учебного процесса в школах.

Новые правила обучения в школе:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;



в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках. Зато учителя, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию, преподавать можно без масок;



допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;



в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;



дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Как будут работать школьные столовые с 1 сентября

С нового учебного года в школьных столовых будет запрещено организовывать питание детей по принципу "шведского стола". В частности, между столами обязательно должна быть социальная дистанция (быть не менее полутора метров). За одним столом могут сидеть не более 4-х учеников одновременно.

Все работники столовых должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках. А кассиры и другие работники столовых, которые выдают блюда, обязаны использовать защитные очки или щитки.

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Рекомендуют, чтобы администрация школы составила расписание питания для разных классов, чтобы не было скопления в помещении.

Будут ли закрывать школу, если учитель заразится коронавирусом?

В КГГА рассказали, как должны реагировать учебные заведения, если коронавирусом заразится кто-то из учителей.

Так, человек должен сначала самоизолироваться. Затем будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение. В зависимости от ситуации, могут закрыть школу, один класс отправить на самоизоляцию или только учителя. О закрытии учебных заведений решение будут принимать санитарные врачи.

Какие школы могут не открыться 1 сентября

24 августа и до 6 сентября 14 городов и районов будут находиться в "красной" зоне эпидемической опасности. И, согласно рекомендациям Минздрава, там запрещено посещать учебные заведения и проводить массовые мероприятия. Однако официального решения от МОН не обнародовано.

Какие города попали в красную зону:

город Коломыя Ивано-Франковской области;

Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог на Ровенщине;

Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

город Черновцы, Заставновский и Кицманский районы Черновицкой области.

Отметим, что в Черновцах сначала заявили о том, что обучение в школах начнется дистанционно, а откроют учебные заведения с 7 сентября. Однако впоследствии стало известно, что там все равно разрешили работу детских садов и школ при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Зато в Коломые Ивано-Франковской области, который тоже вошел в "красную" зоны, планируют начать обучение в школах с 7 сентября в обычном режиме.

Линейки на 1 сентября в школах

Отметим, что Министерство образования и науки рекомендует воздержаться от массовых празднований.

Однако председатель Госпродпотребслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, если школа находится в "зеленой" или "желтой" зонах, и с соблюдением всех норм и правил: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать безопасную дистанцию.

Правила работы образовательных учреждений / Инфографика 24 канала

К тому же, в таком случае линейку нужно проводить на отдельной территории, где каждый человек будет иметь площадь в пять квадратных метров.

Добавим, что в КГГА заверили, что линейки будут проводить в Киеве. Там планируют традиционно устроить праздник первого звонка. В ведомстве заверили, что уже все столичные школы готовы к началу учебного года. Зато во Львове праздничных линеек в этом году не будут проводить.

А заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий посоветовала школам креативно подходить к празднованию первого звонка и выбирать индивидуальный формат проведения 1 сентября. К примеру, это может быть празднование в пределах класса.