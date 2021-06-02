Поступление в колледж в 2021 году: кто имеет право на первоочередное зачисление

2 июня 2021 , 14:09
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Источник:

Освіта.ua

Право на первоочередное зачисление в колледжи имеют поступающие по медицинским, художественным и педагогическим специальностям при условии соглашения об отработке. Все детали первоочередного зачисления в колледжи – читайте в статье.

В частности, выпускники имеют право на первоочередное зачисление в колледжи на бюджет по квоте-4.

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Речь идет о заключении договора с поступающими об отработке. То есть им придется сразу после окончания учебы работать минимум три года в сельской местности или поселках городского типа.

На какие специальности распространяется право первоочередного зачисления

Право первоочередного зачисления распространяется на специальности отраслей "Здравоохранение", "Культура и искусство" и "Образование / Педагогика". Отдельно:

  • 221 "Стоматология";
  • 222 "Медицина";
  • 223 "Медсестринство";
  • 224 "Технологии медицинской диагностики и лечения";
  • 226 "Фармация, промышленная фармация";
  • 227 "Физическая терапия, эрготерапия";
  • 228 "Педиатрия";
  • 023 "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация";
  • 024 "Хореография";
  • 025 Музыкальное искусство";
  • 026 "Сценическое искусство";
  • 012 "Дошкольное образование";
  • 013 "Начальное образование";
  • 014 "Среднее образование (по предметным специальностям)";
  • 015 "Профессиональное образование (по специализациям)";
  • 016 "Специальное образование";
  • 017 "Физическая культура и спорт".

Особенности зачисления таких поступающих

Для реализации права на первоочередное зачисление абитуриенты должны подать документы только в бумажной форме независимо от уровня образования.

Кроме того, для поступления на специальности "Стоматология", "Изобразительное, музыкальное, сценическое и декоративное искусство, реставрация", "Хореография", "Среднее образование", "Физическая культура" нужно пройти творческий конкурс.

Творческий конкурс для поступления в колледж / Фото iino.knuba.edu.ua

Право на первоочередное зачисление учитывают при расчете конкурсного балла. Если абитуриент имеет право на первоочередное зачисление, его конкурсный балл умножают на коэффициент 1,05.

В рейтинговом списке поступающие, имеющие право на первоочередное зачисление, располагаются после поступающих, имеющих право на зачисление по результатам собеседования или по квотам.

Как заключают соглашение об отработке

Если есть потребность в специалистах с образованием медицинских (фармацевтических), художественных и педагогических специальностей в сельской местности или пгт –  облгосадминистрации ежегодно объявляет конкурсы на заключение соглашений.

Конкурсы проводят структурные подразделения ОГА с учетом следующих позиций:

  • конкурс проводят среди лиц с базовым средним или полным средним образованием или выпускников школ текущего года, а победителям конкурса предоставляют право первоочередного зачисления на бюджет;
  • также конкурс проводят и среди лиц, которые получили образовательно-профессиональные степени профессионального младшего бакалавра или образовательную степень младшего бакалавра и планируют продолжить обучение;
  • предпочтение во время проведения конкурса предоставляют тем абитуриентам, которые на законных основаниях проживают в населенном пункте, в котором расположен работодатель, или в другом ближайшем селе или пгт;
  • результаты конкурса объявляют организаторы не позднее 30 апреля. Уже через месяц победители подписывают соглашение с организаторами конкурса.

В течение какого времени соглашение остается действующим? Абитуриент должен получить образование в колледже по соответствующей специальности и после окончания обучения заключить с работодателем трудовой договор и отработать у него не менее трех лет.

Если победитель конкурса является несовершеннолетним лицом, то указанное соглашение заключают с его родителями или законными представителями. По достижении совершеннолетия соглашение должны с ним перезаключить.

Соглашение перестает действовать, если победителя конкурса не зачисляют в колледж на бюджет в год заключения сделки.

Что будет, если выпускник откажется отрабатывать

В таком случае выпускник обязан возместить потраченные средства на оплату услуг по его подготовке в колледже.

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Размер средств определяют как сумму средней стоимости обучения за счет общего фонда бюджета одного студента на каждый учебный год.

Кто имеет право на отсрочку отработки

  • призваны на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования, военную службу по контракту;
  • беременные девушки;
  • лица, имеющие ребенка в возрасте до трех лет или ребенка, нуждающегося в уходе (до достижения им шестилетнего возраста);
  • одинокие матери или родители, имеющие ребенка с инвалидностью.

Кто имеет право не отрабатывать:

  • лица, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и получили удостоверение участника боевых действий;
  • лица, которым после подписания соглашения установлена инвалидность I или II группы (или инвалидность I или II группы установлена жене/ мужу).
Автор: Марія Бондар