В частности, выпускники имеют право на первоочередное зачисление в колледжи на бюджет по квоте-4.
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Речь идет о заключении договора с поступающими об отработке. То есть им придется сразу после окончания учебы работать минимум три года в сельской местности или поселках городского типа.
На какие специальности распространяется право первоочередного зачисления
Право первоочередного зачисления распространяется на специальности отраслей "Здравоохранение", "Культура и искусство" и "Образование / Педагогика". Отдельно:
- 221 "Стоматология";
- 222 "Медицина";
- 223 "Медсестринство";
- 224 "Технологии медицинской диагностики и лечения";
- 226 "Фармация, промышленная фармация";
- 227 "Физическая терапия, эрготерапия";
- 228 "Педиатрия";
- 023 "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация";
- 024 "Хореография";
- 025 Музыкальное искусство";
- 026 "Сценическое искусство";
- 012 "Дошкольное образование";
- 013 "Начальное образование";
- 014 "Среднее образование (по предметным специальностям)";
- 015 "Профессиональное образование (по специализациям)";
- 016 "Специальное образование";
- 017 "Физическая культура и спорт".
Особенности зачисления таких поступающих
Для реализации права на первоочередное зачисление абитуриенты должны подать документы только в бумажной форме независимо от уровня образования.
Кроме того, для поступления на специальности "Стоматология", "Изобразительное, музыкальное, сценическое и декоративное искусство, реставрация", "Хореография", "Среднее образование", "Физическая культура" нужно пройти творческий конкурс.
Творческий конкурс для поступления в колледж / Фото iino.knuba.edu.ua
Право на первоочередное зачисление учитывают при расчете конкурсного балла. Если абитуриент имеет право на первоочередное зачисление, его конкурсный балл умножают на коэффициент 1,05.
В рейтинговом списке поступающие, имеющие право на первоочередное зачисление, располагаются после поступающих, имеющих право на зачисление по результатам собеседования или по квотам.
Как заключают соглашение об отработке
Если есть потребность в специалистах с образованием медицинских (фармацевтических), художественных и педагогических специальностей в сельской местности или пгт – облгосадминистрации ежегодно объявляет конкурсы на заключение соглашений.
Конкурсы проводят структурные подразделения ОГА с учетом следующих позиций:
- конкурс проводят среди лиц с базовым средним или полным средним образованием или выпускников школ текущего года, а победителям конкурса предоставляют право первоочередного зачисления на бюджет;
- также конкурс проводят и среди лиц, которые получили образовательно-профессиональные степени профессионального младшего бакалавра или образовательную степень младшего бакалавра и планируют продолжить обучение;
- предпочтение во время проведения конкурса предоставляют тем абитуриентам, которые на законных основаниях проживают в населенном пункте, в котором расположен работодатель, или в другом ближайшем селе или пгт;
- результаты конкурса объявляют организаторы не позднее 30 апреля. Уже через месяц победители подписывают соглашение с организаторами конкурса.
В течение какого времени соглашение остается действующим? Абитуриент должен получить образование в колледже по соответствующей специальности и после окончания обучения заключить с работодателем трудовой договор и отработать у него не менее трех лет.
Если победитель конкурса является несовершеннолетним лицом, то указанное соглашение заключают с его родителями или законными представителями. По достижении совершеннолетия соглашение должны с ним перезаключить.
Соглашение перестает действовать, если победителя конкурса не зачисляют в колледж на бюджет в год заключения сделки.
Что будет, если выпускник откажется отрабатывать
В таком случае выпускник обязан возместить потраченные средства на оплату услуг по его подготовке в колледже.
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Размер средств определяют как сумму средней стоимости обучения за счет общего фонда бюджета одного студента на каждый учебный год.
Кто имеет право на отсрочку отработки
- призваны на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования, военную службу по контракту;
- беременные девушки;
- лица, имеющие ребенка в возрасте до трех лет или ребенка, нуждающегося в уходе (до достижения им шестилетнего возраста);
- одинокие матери или родители, имеющие ребенка с инвалидностью.
Кто имеет право не отрабатывать:
- лица, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и получили удостоверение участника боевых действий;
- лица, которым после подписания соглашения установлена инвалидность I или II группы (или инвалидность I или II группы установлена жене/ мужу).