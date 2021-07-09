На правительственном портале опубликовали постановление о реализации запуска е-системы для иностранных студентов.

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В ней говорится о том, что 1 августа начнут запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в вузы. Первый шаг – подключение электронных кабинетов вузов к Единой системе.

Как принять участие в наборе иностранцев

Поэтому до начала августа учреждения высшего образования должны предоставить госпредприятию "Украинский государственный центр международного образования" все необходимые документы:

заполненный договор с ГП в двух экземплярах;

подтверждающие документы о наличии у вуза лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в определенном порядке;

письмо о назначении ответственного оператора единой системы в учреждениях высшего образования, который является сотрудником вуза (что подтверждается приказом на назначение).

По результатам подключения учреждений высшего образования к единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы,

– добавили в МОН.

Еще в конце апреля стало известно, что в Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы.

Какие функции будет иметь е-платформа:

Там будут обязательно зарегистрированы все вузы, которые принимают иностранцев на обучение.

Каждый участник процесса или вуз получит доступ к информации об абитуриенте-иностранце.

Иностранцы смогут создать собственный электронный кабинет, чтобы подать в онлайн-формате документы в конкретный вуз и получить электронное приглашение на обучение.

Абитуриент сможет получить информацию о состоянии рассмотрения или принятом решении всех структур, для его переезда через границу (в частности, МИД, МВД, СБУ и Госпогранслужба).

Иностранец будет привязан к е-платформе, чтобы избежать манипуляций (нелегальной миграции или работы). Также будет архив поступления и информации о каждом студенте-иностранце.

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К слову, по состоянию на 1 января 2021 года количество иностранных студентов составляет более 76 тысяч человек. Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, самыми популярными являются медицинские – почти 50%.

Какие вузы выбирают иностранные студенты? По данным МОН, в тройке самых популярных вузов, где учатся иностранцы: