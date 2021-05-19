В МОН добавляют, что в этом году расширили категории абитуриентов, которые могут подавать заявления в электронной форме. Это позволит каждому поступающему поступить в учреждения высшего образования.

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Поступление на бакалаврат в 2021 году

Подготовка к поступлению

Как узнать, ВНО по каким предметам нужны для поступления на определенную специальность?

Перечень конкурсных предметов, творческих зачетов и творческих конкурсов для поступления в конкретный вуз можно найти в правилах приема этого ЗВО (на вебсайте конкретного вуза).

Так, для абитуриентов, которые планируют поступать после окончания школы на бюджет, информация, общий перечень конкурсных предметов и творческих конкурсов – можно найти в условиях приема для получения высшего образования.

Какие документы нужно будет подать для поступления в вуз?

Поступающие, которые подают заявления в электронной форме, должны зарегистрироваться в личном электронном кабинете на сайте "Поступление" (он начнет работать во время вступительной кампании).

Во время регистрации абитуриент отмечает следующие данные:

адрес электронной почты, к которой имеет доступ (указанный адрес будет логином для входа в кабинет)

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл дополнения к указанному документу (чтобы его вычислить, вы можете воспользоваться специальным калькулятором на сайте "Поступление").

Внимание! Если у вас возникнут проблемы с регистрацией электронного кабинета, подачей заявлений через е-кабинет, расхождений между данными сертификатов ВНО и т.д., вам надо обратиться в службу технической поддержки ЕГЭБО, ГП "ИнфоРесурс", по телефону +38 (044) 290-18-13, +38 (067) 551-24-74 або +38 (093) 342-38-63.

При подаче заявления в бумажной форме поступающий должен лично предъявить оригиналы документов:

документ, удостоверяющий личность;

военно-учетный документ для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

документ государственного образца о ранее полученной образовательной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

документы, подтверждающие право абитуриента на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квоте-1, квоте-2, квоте-3 или квоте-4 на основе полного общего среднего образования.

К заявлению поступающий добавляет следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию военно-учетного документа (в военнообязанных – военного билета или временного удостоверения, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам)

копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном уровне;

копию сертификата внешнего независимого оценивания,

четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Сертификаты ВНО каких лет можно подавать для поступления в вуз? В этом году для поступления принимают сертификаты ВНО таких лет: 2018, 2019, 2020 и 2021.

Нужно ли для поступления подавать медицинскую справку?

В условиях приема 2021 года не предусмотрено представление для вступления после школы медицинской справки. Однако, ЗВО в своих правилах приема самостоятельно устанавливают перечень документов, необходимых для поступления, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.

Что делать, если школа задерживает выдачу документа о среднем образовании? Нужно обратиться с соответствующим письменным заявлением в учреждение образования, а в случае возникновения проблем – в орган управления или учредителя образовательного учреждения.

Когда начнется прием документов для поступления на бакалавра и до какого числа можно будет подать заявление?

Для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра, бакалавра по дневной форме обучения:

регистрация электронных кабинетов, загрузка необходимых документов начинается с 1 июля;

медицинские осмотры и другие доконкурсных процедуры, если это вызвано особыми условиями конкурсного отбора, проводятся до 9 июля;

прием заявлений и документов начинается 14 июля, а заканчивается в 18:00 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов; в 18:00 23 июля – для лиц, поступающих по результатам ВНО;

вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 до 13 июля включительно. С 14 до 23 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов;

собеседования проводятся с 17 по 19 июля включительно.

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема ЗВО.

Как узнать, сколько бюджетных мест выделено на специальность, на которую абитуриент хочет поступать?

Конкретное количество мест, выделенных государством на ту или иную область знаний или специальность, определяется ежегодно соответствующим постановлением правительства – ее части принимают накануне вступительной кампании.

Максимальный объем бюджетных мест и общее количество мест на специальность в рамках вуза публикуется на официальных сайтах ЗВО.

Как узнать, какой проходной балл на бюджет на выбранную специальность?

Проходной балл определяется ежегодно по результатам конкурса, поэтому будет известен после объявления его результатов. Однако, поступающие могут пересмотреть проходные баллы прошлых лет, чтобы оценить свои шансы для поступления.

Можно ли одновременно поступить на обучение по двум разным специальностям в два разных вуза?

Да, человек может учиться по нескольким специальностям (направлениям подготовки, специальностям, образовательным программам) и формам обучения в одном или разных учреждениях высшего образования.

Но при условии, что только одна из них – по государственному заказу (бюджетная) или за счет целевых льготных государственных кредитов.

Если абитуриент закончил учебу по уровню младшего специалиста в колледже на бюджете, может ли он поступить на бакалавра на бюджетную форму? Да, но в случае поступления на ту же или родственную в пределах области знаний специальность.

Могут ли иностранцы или лица, имеющие вид на жительство в Украине, учиться в вузе на бюджете?

Обучение в вузах такими абитуриентами за средства государственного бюджета осуществляется по тем же правилам, что и для граждан Украины. Поэтому, чтобы учиться на бюджете, они должны иметь результаты ВНО.

Подача заявлений

Как подать заявление на поступление в вуз на бакалавра?

Поступающие на младшего бакалавра, бакалавра на основе полного общего среднего образования (после 11 класса) подают заявления в электронной форме (кроме отдельных ситуаций).

Для подачи е-заявлений нужно заполнить электронную форму в режиме онлайн на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/ (эта возможность будет открыта с 1 июля 2021 года).

Так, создастся личный электронный кабинет абитуриента. Из-за него 14 июля абитуриент сможет подать заявления в вузы.

Кто имеет право подавать бумажные заявления для вступления в бакалаврат? В бумажной форме подают абитуриенты:

для реализации права на поступление по экзаменам (в случае отсутствия у поступающего хотя бы одного из сертификатов ВНО 2018-2021 годов), собеседованию и тому подобное;

для реализации права на повторное бесплатное обучение за бюджетные средства;

при наличии различий в данных поступающего в ЕГЭБО (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, гражданство и т.д.) и в соответствующем документе о ранее полученном образовании и в сертификате ВНО;

в случае подачи иностранного документа об образовании;

в случае представления документов иностранцами и лицами без гражданства;

в случае подачи заявления после завершения сроков работы электронных кабинетов;

в случае невозможности зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме по другим причинам;

для реализации права на начисление дополнительных баллов призерам и победителям чемпионатов Европы и чемпионатов мира, победителям чемпионатов Украины и др.

Сколько можно подать заявлений на бюджетную и контрактную формы обучения на основе полного общего среднего образования?

Поступающие могут подать до 5 заявлений на метста бюджетного и регионального заказа в фиксированных и открытых конкурсных предложениях на любые специальности.

Максимальное количество заявлений, которую сможет подать поступающий на контрактную форму обучения – 30 заявлений.

Конкурсный и проходной балл

Как рассчитывается конкурсный балл?

Конкурсный балл – это комплексная оценка достижений абитуриента, которая рассчитывается по результатам вступительных испытаний и другим показателям с точностью до 0,001.

Конкурсный балл вычисляется:

для поступления на первый курс для получения степени бакалавра по формуле: конкурсный балл (КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МП + К6 х ОУ;

для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра по формуле: конкурсный балл (КБ) = К1 х П1 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МП + К6 х ОУ,

П1, П2 – это оценки внешнего независимого оценивания или вступительных экзаменов с первого и второго предметов;

П3 – оценка внешнего независимого оценивания, вступительного экзамена с третьего предмета или творческого конкурса (по шкале 100-200)

А – средний балл документа о полном общем среднем образовании, переведенный в шкалу от 100 до 200 баллов;

ОУ – балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учреждения высшего образования для поступления в него по шкале от 100 до 200 баллов в случае поступления на соответствующие специальности;

МП – оценка за мотивационное письмо, переведенная в шкалу от 100 до 200.

Неотъемлемые весовые коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5, К6 устанавливаются учреждением высшего образования с точностью до 0,01;

В 2021 году вузы сами в своих правилах приема определяют, будут ли они использовать мотивационное письмо во время поступления. Обязательно ли мотивационное письмо в 2021 году?

Но обратите внимание, что баллы за мотивационное письмо могут быть начислены вам только при условии обнародования результатов его оценки на вебсайте вузов до начала основной сессии ВНО.

Устанавливается ли в этом году минимальный проходной балл на какие-то специальности?

Каждое заведение высшего образования может в своих правилах приема устанавливать минимальный проходной балл на то или иное конкурсное предложение.

Однако для всех поступающих, которые поступают для получения степени бакалавра установлено минимальное значение конкурсного балла для допуска к конкурсному отбору на бюджетные места – он должен составлять не менее 125 баллов.

Для всех поступающих на специальности 221 "Стоматология", 222 "Медицина" и 228 "Педиатрия" условиями приема 2021 года установлен минимальный балл 150 с второго и третьего конкурсных предметов.

Также для:

поступающих на специальности отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление", 29 "Международные отношения" – минимальный конкурсный балл 140;

поступающих в магистратуру специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" – минимальный конкурсный балл 130.

Творческие конкурсы и зачеты

На какие специальности установлены творческие зачеты?

Творческий зачет – это форма доконкурсного отбора для проверки творческих способностей абитуриента. Может устанавливаться вузом на определенные специальности для допуска абитуриента к дальнейшему участию в конкурсе.

Творческий зачет может проводиться для всех специальностях отрасли 01 "Образование/Педагогика" и специальности 022 "Дизайн" (кроме специализаций, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса).

Творческие зачеты нужно составлять в каждом вузе отдельно? Да, однако по решению приемной комиссии могут приниматься результаты творческого зачета, полученные в другом ЗВО.

Когда в этом году будут вступительные экзамены (вместо ВНО) и творческие конкурсы? В этом году вступительные экзамены и творческие конкурсы для абитуриентов, желающих поступать на бюджетные места, будут проводиться с 1 по 13 июля.

Каждый вуз будет проводить такие конкурсы в два и более потоков, чтобы поступающие имели больше возможностей для поступления в случае совпадения дат проведения этих испытаний.

Льготы

По каким льготам абитуриент может поступить в вуз

Как абитуриент может поступить в учреждения высшего образования, если он:

Инвалид войны

Такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам собеседования. Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Имеет инвалидность и не способен посещать учебное заведение

Такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам собеседования. Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Получил/а отказ в регистрации для участия в ВНО из-за невозможности создания особых условий

Такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам экзаменов 2021 или результатам ВНО 2018, 2019, в 2020 годов.

Не смог/смогла сдать ВНО из-за наличия заболевания или патологического состояния

Такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам вступительных экзаменов 2021 года и/или результатам ВНО 2018, 2019, 2020 годов, если не сдавали внешнее независимое оценивание в 2021 году.

Ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки

Такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования в пределах квоты-1, но только по результатам ВНО 2018-2021 годов с (в любых комбинациях по их выбору).

Участники боевых действий

Такие абитуриенты могут поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов 2021 и/или внешнего независимого оценивания 2018-2020 годов.

"Чернобылец"

Эта льгота зависит от категории лиц, к которой вас определено.

Проживает во временно оккупированном Крыму, Севастополе или на неподконтрольной территории Донбасса, выехал/а после 1 января 2021 года

Поступающие, которые проживают на временно оккупированной территории или переселились из нее после 1 января в год вступления, могут вступать в ЗВО через образовательные центры по результатам вступительных экзаменов.

Что делать, если приемная комиссия отказывает в поступлении по льготам? Обратиться письменно в приемную комиссию вуза, а в случае возникновения проблемы – в орган управления или основателя ЗВО.

Коэффициенты и дополнительные баллы

Что такое сельский коэффициент и кто имеет на него право?

Сельский коэффициент (СК) – это коэффициент, на который окончательно умножается конкурсный балл тех абитуриентов, которые зарегистрированы в селах и в год вступления получили полное общее среднее образование в сельском учебном заведении, что находится на территории села.

СК равен 1,02. Перечень учреждений среднего образования, выпускники которых будут иметь право на использование СК, будет встроен в систему ЕГЭБО. Право на его применение подтверждается справкой о регистрации места жительства.

Такую справку поступающий должен загрузить в электронный кабинет или подать вместе с бумажным заявлением.

Что такое региональный коэффициент, и кто имеет на него право?

Региональный коэффициент (РК) – это коэффициент, на который окончательно умножается конкурсный балл, если поступающий выбирает ЗВО не во Киеве.

РК равен:

1,04 – если учреждение высшего образования или его обособленное структурное подразделение расположено на территории Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской областей;

1,00 – если заведение находится в Киеве;

1,02 – в других случаях.

Применяется автоматически и не требует никаких действий поступающего для его начисления.

Что такое первоочередной коэффициент и кто имеет на него право?

Во время вступительной кампании 2021 поступающие в медицинские, педагогические и художественные высшие учебные заведения, которые заключат соглашение об отработке в селах или пгт, получат право на первоочередное зачисление на бюджет.

Что такое отраслевой коэффициент и кто имеет на него право?

Отраслевой коэффициент (ОК) – это коэффициент, на который окончательно умножается конкурсный балл тех поступающих, которые будут выбирать специальности с особой поддержкой государства.

ОК равен: 1,02 – для поданных заявлений по приоритетности 1 и 2 на специальности, которым уделяется особая поддержка; 1,00 – в других случаях.

Применяется автоматически и не требует никаких действий поступающего для его начисления.

Если поступающий участвовал в олимпиадах или спортивных соревнованиях, имеет ли он какие-то преимущества при поступлении?

Если поступающий является членом сборных команд Украины, которые принимали участие в:

международных олимпиадах (в соответствии с приказами МОН),

Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх (по представлению Минмолодьспорт Украины),

то вам зачисляются оценки по 200 баллов по двум вступительным испытаниям на выбор.

Важно! Поскольку в 2021 году не было проведено IV этап Всеукраинских ученических олимпиад, то начисление дополнительных баллов за эту категорию во время вступительной кампании применяться не будет.

Если вы являетесь участником Всеукраинской олимпиады вуза для профориентации абитуриентов, вам могут начислять дополнительные баллы к оценке ВНО по одному соответствующему предмету в объеме от 1 до 20 баллов.

Если вы являетесь:

призером или победителем чемпионатов Европы и чемпионатов мира (в частности, среди школьников);

призером или победителем всемирной Гимназиады;

победителем чемпионатов Украины (по олимпийским видам спорта);

спортсменом, который занимал призовые места на чемпионатах мира, Европы, а также чемпионом Украины по олимпийским видам спорта.

Приоритетность заявлений

Обязательно ли нужно выставлять приоритетность?

Это обязательно для поступления на места государственного и регионального заказа на конкурсные предложения на основе полного общего среднего образования.

Можно ли изменить приоритетность? Нет, указанная поступающим приоритетность заявлений не может быть изменена. Можно только отменить заявление с приоритетностью. В таком случае вы сможете вновь подать заявление с этой же приоритетностью, если оно еще не принято комиссией.

В случае принятия заявления приемной комиссией вместо отмененного заявления подать новое невозможно

Зачисление на бюджет и на контракт

Где можно пересмотреть свое место в конкурсе на определенную специальность?

В рейтинговом списке после его обнародования приемной комиссией или на сайте информационной системы "Поступление".

Когда будут обнародованы списки поступивших на бюджет и контракт?

Списки публикуются на информационных стендах приемных комиссий, вебсайте учреждения высшего образования, а также информация поступает в электронный кабинет абитуриента и доступна на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.

Добавим, что в 2021 году списки рекомендованных к зачислению на бюджет обнародуют: для тех, кто проходил собеседования и по квоте 2 – не позднее 20 июля; для других – не позднее 28 июля.

Если поступающий подавал документы только на бюджет, но не прошел, предложат ли ему контрактное место?

Если при подаче заявления вы отметили вариант "претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и / или юридических лиц в случае неполучения рекомендации", то вам может быть предложено контрактное место.

Если поступающего зачислили на бюджет, что будет с его другими заявлениями?

Заявления абитуриентов, зачисленных на обучение на бюджет, исключаются из конкурсов на другие места. Но кроме случаев подачи абитуриентом отдельного заявления при исполнении требований для зачисления.

К слову, основная сессия ВНО-2021 начинается 21 мая тестированием по химии. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник может сдать тесты на 5 учебных предметов.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала