Министр образования Сергей Шкарлет убеждает, что несмотря на существенную нагрузку из-за массового посещения в первый день регистрации, сайт работает в обычном режиме.

Важно Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году и на какие специальности их увеличили

Так, по состоянию на 9 утра 2 июля уже активировано 38 тысяч 315 кабинетов (сайт заработал с 9 утра 1 июля).

Шкарлет отметил, что в этом году расширен перечень категорий абитуриентов, которые могут подавать заявления онлайн.

Так, поступающие могут создать электронный кабинет на основе:

документа о среднем образовании (выпускники школы),

диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра (выпускники колледжей и техникумов),

диплома бакалавра, специалиста, магистра (выпускники вузов).

Как зарегистрировать е-кабинет абитуриента

Поступающие в 2021 году подают заявления для поступления в вузы онлайн через электронные кабинеты. Регистрация е-кабинетов началась 1 июля, в него абитуриенты должны загрузить свои данные.

Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести свои данные:

одного из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);

свидетельства о полном общем среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.

Внимание! Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.

Как открыть электронный кабинет? Для этого следует указать адрес электронной почты (в дальнейшем он будет логином для входа). После этого вам на указанный электронный адрес поступит письмо для активации доступа к электронному кабинету

Отметим, что активировать кабинет нужно в течение суток. Если поступающий этого не сделает, то ему придется регистрировать кабинет заново.

В МОН говорят, что электронные кабинеты абитуриентов будут работать до 30 сентября, но зарегистрировать кабинет и загрузить необходимые документы нужно до 14 июля.

Сроки вступительной кампании в 2021 году