Генеральный директор директората профессионального, высшего образования МОН Олег Шаров рассказал, что для поступающих со временно оккупированных территорий будут использоваться те же правила, которые были введены в 2020 году.

К теме Без ВНО: кто может поступить в вузы на основании собеседования

Особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий

Абитуриент приехал в любой областной центр Украины. Куда ему обращаться?

Шаров говорит, что поступающим с оккупированных территорий можно идти сразу в вуз. Там работают соответствующие центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина".

"В этих центрах решат все вопросы, связанные с оформлением документов, прохождением вступительных экзаменов и последующим зачислением поступающих", – заявил он.

Что нужно иметь при себе? Каждый поступающий должен иметь свой определенный комплект документов.

На временно оккупированной территории, к сожалению, у большинства людей унифицированного комплекта документов нет. Поэтому мы работаем как с теми, кто имеет украинский паспорт, так и с теми, у кого его нет. Так же и по документам о среднем образовании,

– сказал Шаров.

Поэтому, нужно прийти с теми документами, которые абитуриент имеет, в образовательные центры "Крым – Украина", "Донбасс – Украина", и там решать все вопросы.



Даты поступления-2021 для абитуриентов с ВОТ / Инфографика МОН

Будут ли поступать абитуриенты с оккупированных территорий через е-кабинеты? Шаров отметил, что электронный кабинет можно создать, если у поступающего есть документ об украинском образовании, и он сдавал ВНО.

Поэтому, для большинства абитуриентов с неподконтрольных территорий такой возможности создать электронный кабинет нет, поскольку у них нет таких документов.

Поэтому мы рекомендуем им определиться, в каком вузе они хотят учиться, и направляться непосредственно в этот вуз, в образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина", которые там работают,

– сказал он.

Как дети с ВОТ поступают в украинские вузы? Поступающие с оккупированных территорий имеют право подать до 5 заявлений на различные специальности через один образовательный центр.



Абитуриенты с ВОТ должны поступать в вузы, колледжи или профтехи через образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Они будут работать с 7 июня по 24 сентября 2021 года.



Так, через вышеупомянутые образовательные центры эти абитуриенты смогут пройти годовое оценивание и ГИА, получить документ государственного образца о базовом среднем образовании или полном общем среднем образовании. Также прием документов может происходить по результатам ВНО (по выбору заявителя).

Все ли абитуриенты с ВОТ поступят на бюджет? Олег Шаров говорит, что в этом году благодаря поддержке правительства общий объем государственного заказа в вузах вырос на несколько процентов.

Чего абитуриентам ожидать от вступительной кампании-2021

Я смею думать, что возможностей для обучения в украинских вузах будет больше как для представителей временно оккупированных территорий, так и вообще для всех граждан Украины,

– считает эксперт.



Вступительная кампания-2021 для абитуриентов с ВОТ / Инфографика МОН

Подготовительные курсы для поступающих из ОРДЛО и оккупированного Крыма

Подготовительные курсы – государственный пилотный проект, который стартовал в конце июня. На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное общее среднее образование (то есть после 11 класса). Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе.

Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен. Также абитуриентам с оккупированных территорий предоставят общежитие.

По итогам по каждой учебной дисциплине будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.

На базе каких вузов проходят курсы для поступающих с оккупированных территорий – читайте в статье.

Еще есть возможность к ним присоединиться? Хотя я не думаю, что по срокам это так уж актуально. Для тех абитуриентов, которые сейчас приедут, пройдут все процедуры в образовательных центрах, может быть, и интересно включиться в этот проект, он открытый", – добавил он.

Стипендии и подготовка к учебному году

На какую помощь и стипендию рассчитывать абитуриентам из ОРДЛО с сентября?

Все поступающие со временно оккупированных территорий абитуриенты сейчас имеют возможность получать академическую и социальную стипендию.

Если их результаты поступления позволят, они будут получать академическую стипендию. Если они будут учиться несколько хуже – будут получать социальную стипендию,

– заявил Шаров.

Кроме того, поступающие из ОРДЛО и оккупированного Крыма имеют льготы по оплате за общежитие. Также есть возможность бесплатно получать книги в высших учебных заведениях, есть доступ к интернету и другие возможности.

Все ли вузы предоставляют возможность проживать в общежитии на льготных условиях? По словам Шарова, это возможно во всех высших учебных заведениях, для поступающих и на бюджет, и на контракт.

К теме Поступление-2021, обновление школьного меню и буллинг от педагогов – итоги недели в образовании

Насколько популярны украинские вузы для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма? По словам Шарова, с 2016 по 2020 год количество желающих учиться с неподконтрольных территорий только росло. За 5 лет эта цифра выросла более чем вдвое и сегодня превышает 2 тысячи человек в год.

Каким будет обучение для абитуриентов с 1 сентября? Эксперт уверяет, что в связи с пандемией COVID-19 никто не знает, чего ждать от осени.

Мы готовы сейчас практически к любому развитию ситуации. Мы должны прилагать максимальные усилия для увеличения процента вакцинированных, как летом, так и осенью, чтобы можно было как можно меньше переходить на дистанционное обучение,

– добавляет Шаров.

К слову, 1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты начали регистрировать свои е-кабинеты, через которые они будут подавать документы в вузы. Так, по состоянию на 9 июля это уже сделали более 160 тысяч абитуриентов. Как зарегистрировать е-кабинет абитуриента – читайте в статье.