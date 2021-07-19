Отметим, что 16 июля завершился прием заявлений и документов на бакалавриат для тех, кто поступает по собеседованию, экзаменам и творческим конкурсам.

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Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы по состоянию 19 июля

на бакалавриат (после 11 класса) – зарегистрировано более 186 тысяч е-кабинетов и подано более 680 тысяч заявлений;

на магистратуру – зарегистрировано более 45 тысяч е-кабинетов и подано 57 тысяч заявлений;

на бакалавриат (после окончания колледжа или техникума) – зарегистрировано более 35 тысяч электронных кабинетов и подано 57 тысяч заявлений.

Когда конечный срок подачи документов

Прием заявлений и документов по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов (если они были составлены с 1 по 13 июля) продлится до 23 июля (18:00).

Добавим, что прием от поступающих на основе 11 классов по дневной форме обучения начался 14 июля.

Сроки вступительной кампании в 2021 году

с 1 июля регистрация электронных кабинетов;

с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.

с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;

до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;

до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля;

17 – 19 июля – собеседования;

до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;

до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;

9 августа – зачисление на бюджет.

Как подать электронные заявления в вузы

Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:

адрес электронной почты (в дальнейшем он будет логином для входа в кабинет);

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу.

После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству / аттестату о полном общем среднем образовании.

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Затем выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.

В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:

приоритетность;

обучение на бюджете или контракте;

наличие образовательного уровня за бюджетные средства;

результаты ВНО вашего сертификата.

К слову, до 13 августа работает горячая линия МОН по вступлению – 0 (800) 50 45 70 (работает в понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу – с 09:00 д 16:00, суббота, воскресенье – выходные).