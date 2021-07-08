Начало вступительной кампании-2021

1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты в течение недели регистрировали свои е-кабинеты, через которые они будут подавать документы в вузы. Так, по состоянию на 8 июля это уже сделали более 147 тысяч абитуриентов.

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В МОН говорят, что электронные кабинеты поступающих будут работать до 30 сентября.

Как зарегистрировать е-кабинет абитуриента? Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести следующие данные:

один из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);

свидетельство о полном общем среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.

Внимание! Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.

Когда вузы начнут принимать заявления? Поступающие смогут начать подавать электронные заявления для поступления в вузы через созданные е-кабинеты с 14 июля.

У абитуриентов будет всего несколько дней. Так, до 16 июля должны подать документы те абитуриенты, которые поступают по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам. А до 23 июля – поступающие по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля.



Сроки поступления в 2021 году / Инфографика МОН

Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году? Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов. В частности, будет столько мест на бюджет:

37 466 – на профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 на бакалавров;

59 986 на магистров.

Сколько заявлений можно подать? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое учреждение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

Кроме того, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это наивысшая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

Кто может поступить в вузы без ВНО на основании собеседования – читайте здесь.

К слову, статистика показывает, что в Украине более 65% людей не работают по специальности, поэтому выбирать будущую специальность надо тщательно. И для этого запустили бот "ОсвітаВсім", который поможет поступающим с определением специальности.

Сейчас в боте "ОсвітаВсім" доступна следующая информация:

основные даты вступительной кампании с описанием;

видеоразъяснение по выбору специальности;

советы и лайфхаки по выбору специальности, типичные ошибки поступающих, статусы электронных заявлений;

выбор специальности по заданным параметрам поиска;

можно проверить документы об образовании;

вопросы для приемных комиссий;

обращение в службу поддержки.

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Каким будет новый учебный год

Уже прошла почти половина летних каникул, поэтому школы готовятся к началу нового учебного года. В частности, сейчас активно вакцинируют педагогов, чтобы начать обучение в обычном режиме.

Сергей Шкарлет назвал позицию МОН – детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов обязательно должны учиться очно. А на дистанционное обучение ученики будут идти "по окраске территорий".

Сколько будет каникул для учеников? Большинство школ Украины учатся по классической семестровой системе, включающей в себя 4 четверти, объединенные в 2 семестра.

Поэтому, предполагается 4 каникулярных периода:

осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года;

весенние каникулы – 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Но на продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.

Какой должна быть структура учебного года:

начинается учебный год в День знаний – 1 сентября (если в этот день выходной, то переносится на первый за ним рабочий день),

заканчивается не позднее 1 июля следующего года,

продолжительность каникул в течение учебного года – минимум 30 календарных дней.

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В то же время педагогический совет школы должен определить структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий и отдыха между ними.

Обновление школьного меню с 1 сентября

Под наставничеством первой леди Елены Зеленской и шеф-повара Евгения Клопотенко в Украине разработали новое школьное 4-недельное меню для учеников, которое состоит из 160 блюд.

Как будут кормить детей? 24 канал рассказывал, чем будут кормить детей в садиках и школах. Поэтому, какие будут салаты, блюда, фрукты и напитки – читайте в статье.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Кроме того, Клопотенко рассказал, насколько подорожает новое школьное меню. "Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям, надо было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен", – сказал он.

Какие блюда будут готовить для школьников: видео 24 канала

В МОН отметили, что новые нормы питания вступают в силу с 1 сентября 2021 года, и на сегодня это постановление действует и подлежит применению.

Однако из-за трудностей по обновлению меню для учеников, МОН разработали изменения, которые предусматривают установление переходного периода к новым нормам питания – это можно будет сделать в период с 1 сентября 2021 года по 1 января 2022 года.

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Самые высокие баллы на ВНО

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Так, Елена сдала ВНО по математике и биологии на 200 баллов. С английского языка, украинского языка и литературы – на 197. Ее брат Андрей получил максимальные 200 баллов на тесте по географии. Парень также написал английский на 197 баллов, математику – на 198.

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