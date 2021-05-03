Для поиска конкурсных предложений на поступление вы должны выбрать регион, в котором планируете учиться, учебное заведение, форму обучения и специальность. После поиска вы получите перечень конкурсных предложений.

К теме Как абитуриенту выбрать специальность и подготовиться к поступлению: важные советы

Особенности поступления в 2021 году

Для поступления на каждую специальность необходимо сдавать ВНО из четко определенного перечня предметов. Поэтому перед выбором будущей профессии, ознакомьтесь с предметами ВНО, которые необходимо сдать для поступления. И поскольку выпускники уже зарегистрировались на ВНО, они должны выбирать специальности, на которые нужны те предметы.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Эксперты советуют обязательно продумать и другие варианты учебных заведений, не ограничивайте себя только одним вузом и одной специальностью – старайтесь максимально реализовать свои права и возможности.

Добавим, что поступающие могут подать документы в электронном формате. Также онлайн можно выполнить и условия зачисления в вузы с помощью квалифицированной электронной подписи поступающего. Это поможет уменьшить очереди в приемных комиссиях.

Также подавать заявления через электронный кабинет смогут и те абитуриенты, которые имеют действительные сертификаты ВНО и желают продолжить обучение после полученного уровня младшего специалиста.

Важно! Уже с 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить в него документы. А подать документы в учреждения высшего образования можно будет с 14 по 23 июля 2021 года.

Как посчитать конкурсный балл

Во время поиска учебных заведений через электронные сервисы, после избрания специальности абитуриент получит перечень конкурсных предложений.

Что такое конкурсное предложение Это предложение вуза о количестве мест для приема поступающих на определенную специальность.



Оно также включает информацию о форме и сроке обучения, перечень конкурсных предметов, творческих конкурсов и тому подобное.

Добавим, что важную роль в поступлении играет конкурсный балл поданного заявления. Это комплексная оценка достижений поступающего, которая высчитывается по результатам вступительных экзаменов и другим показателям.

Поэтому необходимо посчитать свой конкурсный балл (КБ), чтобы хотя бы примерно понимать свои шансы на поступление.



Особенности поступления 2021 / Инфографика МОН

Как посчитать свой конкурсный балл

Для поступления для бакалавра (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) после 11 класса конкурсный балл рассчитывается по формуле:

КБ = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ

П1, П2 – это оценки ВНО или вступительных экзаменов по первому и второму предметам;

– это оценки ВНО или вступительных экзаменов по первому и второму предметам; П3 – это оценка ВНО, вступительного экзамена по третьему предмету или творческого конкурса;

– это оценка ВНО, вступительного экзамена по третьему предмету или творческого конкурса; А – это средний балл документа о ПОСО;

– это средний балл документа о ПОСО; ОУ – это балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учебного заведения при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка (советуем внимательно пересмотреть Приложение 2 к Условиям приема);

– это балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учебного заведения при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка (советуем внимательно пересмотреть Приложение 2 к Условиям приема); МЛ – это оценка мотивационного письма. Порядок подачи и критерии оценивания мотивационных писем определяются правилами приема учебного заведения. Поэтому советуем обратить на них внимание.

– это оценка мотивационного письма. Порядок подачи и критерии оценивания мотивационных писем определяются правилами приема учебного заведения. Поэтому советуем обратить на них внимание. К1-К6 – это определенные учреждением образования коэффициенты к упомянутым составляющим КБ.

Окончательно КБ умножается на дополнительные коэффициенты. Система коэффициентов существует для стимулирования поступления на определенные отрасли и в определенные регионы. Это неплохой шанс получить дополнительные баллы.

Какие коэффициенты существуют?

Региональный коэффициент:

1 – в Киеве;

1,04 – в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровненской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Черкасской областях;

1,02 – в других областях.

Отраслевой коэффициент:

1,02 – для поданных заявлений с приоритетностью 1 и 2 на специальности из Приложения 2 Условий приема;

1 – в других случаях.

Сельский коэффициент:

1,02 – для лиц, зарегистрированных в селе, и которые в год поступления получили образование в учебных заведениях, находящихся на территории сел;

1,05 – для специальностей из Приложения 2 Условий приема и специальностей 211 "Ветеринарная медицина", 212 "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза".

Первоочередной коэффициент:

1,05 – для лиц, которые имеют право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и педагогические учебные заведения и заключили договор об отработке не менее трех лет в селе или пгт.

Добавим, что с прошлого года вузы также могут принимать поступающих с учетом балла за мотивационное письмо.

Что такое мотивационное письмо Это документ, в котором абитуриент объясняет причины, по которым он считает себя лучшим кандидатом для поступления на бюджетное место. Вес такого письма может составлять до 1% конкурсного балла.



Критерии и порядок оценивания такого письма разрабатываются вузом и утверждаются главой его приемной комиссии, после чего публикуются на официальном сайте учебного заведения.

Отметим, что мотивационные письма должны быть написаны и проверены до начала сессии ВНО. Первое ВНО в этом году состоится 21 мая, следовательно, уже 20 мая абитуриенты будут знать, как оценили их письма.



Новации поступления в 2021 году / Инфографика МОН

Приоритетность заявлений поступающего: как работает этот алгоритм

Важной составляющей алгоритма является приоритетность, которая указывает на очередность рассмотрения ваших заявлений на поступление.

Зачем указывать приоритет?

Поступающий может просто подать одно заявление. Но если по результатам работы алгоритма его конкурсный балл окажется недостаточным для поступления на бюджет на выбранную специальность, то он сможет учиться только на контракте.

Поэтому вы имеете право подать 5 заявлений на бюджет на любые специальности. И мы советуем воспользоваться этим шансом. Расширяйте свои возможности и не ограничивайтесь только одним заявлением.

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Отметим, что при подаче заявлений вам нужно расположить их в порядке вашей заинтересованности, где на первом месте будет учебное заведение, в котором вы желаете учиться больше всего, а следующие – с более низким приоритетом.

Помните! После подачи заявления изменить приоритетность невозможно.

Во время работы алгоритма адресного размещения заявления рассматриваются поочередно. Например, вы подали все 5 заявлений: на рассмотрению сначала берется заявление с первым приоритетом.

И если это заявление получит рекомендацию на бюджет, то другие заявления не будут рассматриваться. Если же в заявлении отказано – будет рассматриваться второе и т.д.

Поиск и выбор специальности

Для начала поступающим необходимо перейти на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования, где есть свободный доступ к государственным реестрам, а также размещены открытые данные в сфере образования.

Там в разделе "Введение" вы увидите форму для поиска. Туда вы можете ввести ключевые слова, например "бакалавр журналистика Киев" или "магистр стоматология пирогова" и нажать "Поиск". Тогда вы увидите все доступные конкурсные предложения, на которые можете подать электронные заявления.

Для получения детализированной информации о вузе необходимо перейти на главную страницу сайта и далее в "Реестр субъектов образовательной деятельности".

В поле для поиска укажите название заведения и получите имеющуюся информацию о заведении: