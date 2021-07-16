Поступление-2021 в магистратуру: сколько заявлений в вузы подали абитуриенты за первые сутки
Источник:Министерство образования и науки
С 15 июля начался прием заявлений и документов в магистратуру. Так, только за первые сутки поступающие в магистратуру подали более 22 тысяч электронных заявлений.
В этом году для поступления на магистратуру предусмотрено почти 60 тысяч бюджетных мест в вузах. В частности, увеличили объем госзаказов на отрасли "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Электроника и телекоммуникации", "Производство и технологии", "Архитектура строительства".
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Так, по состоянию на утро 16 июля:
- на бакалавриат – зарегистрировано более 181 тысячи е-кабинетов и подано 415 тысяч заявлений;
- на магистратуру зарегистрировано более 35 тысяч е-кабинетов и подано 22 тысячи заявлений;
- на бакалавриат после окончания колледжа или техникума – зарегистрировано более 31 тысячи электронных кабинетов и подано 37 тысяч заявлений.
Отметим, электронные кабинеты работают с 1 июля до 30 сентября, но зарегистрировать кабинет и загрузить необходимые документы нужно в сроки, установленные Условиями приема на обучение в колледжи и вузы.
К слову, 16 июля завершается прием заявлений и документов в бакалавриат для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам.
Как подать электронные заявления в вузы
Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:
- адрес электронной почты (в дальнейшем он будет логином для входа в кабинет);
- пароль для входа в кабинет;
- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
- серию и номер документа о полном общем среднем образовании;
- средний балл приложения к указанному документу.
После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380 ..), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству / аттестату о полном общем среднем образовании.
Затем выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.
В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:
- приоритетность;
- обучение на бюджете или контракте;
- наличие образовательного уровня за бюджетные средства;
- результаты ВНО вашего сертификата.
Все поданные в электронном виде заявления будут указаны в разделе "Поданные заявления".