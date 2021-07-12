Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВЭ/ЕПВИ, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.
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Пороговые баллы ЕВЭ и ЕПВИ
- Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий из теста общих учебных юридических компетентностей составляет 10 правильных ответов (тестовых баллов).
- Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий блока "Право" составляет 35 правильных ответов (тестовых баллов).
- Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий единого вступительного экзамена соответствует 12 тестовым баллам.
Результаты ЕВЭ по иностранным языкам по шкале 100 – 200 13 июля опубликуют на информационных страницах "Кабинет участника ЕПВИ/ЕВЭ".
Профессиональная комиссия из блока "Право" рассмотрела 63 обращения участников тестирования и дополнительно дисквалифицировала еще три вопроса нынешнего ЕПВИ (№ 45, 53 и 95). Всем участникам эти вопросы будут засчитаны как правильные.
Кто может поступить без ЕВЭ и ЕПВИ
По условиям приема на обучение в 2021 году определены категории лиц, которые принимают участие в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов в вузы (вместо ЕВЭ и ЕПВИ):
- лица, которые не могут принять участие в ЕВЭ/ЕПВИ из-за наличия у них заболеваний, которые могут быть препятствием для прохождения оценивания;
- лица, которые для выполнения ЕВЭ/ЕПВИ требуют создания других особых условий (лица с ООП и т.д.).
- абитуриенты, освобожденные с военной службы, начиная с 1 апреля 2021 года;
- военнослужащие-контрактники, полицейские, спасатели, курсанты вузов и т.п. при поступлении на обучение на образовательные программы в области знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы".
Добавим, что для поступления на обучение на магистратуре прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов, а не ЕВЭ и ЕПВИ, начинается 22 июня, а заканчивается 25 июня.
Когда поступающие в магистратуру будут подавать документы в вузы? Прием заявлений на поступление и документов для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и ЕПВИ, будет происходить с 15 июля по 23 июля (18:00).
Поступление в магистратуру: сроки
- с 1 июля – начинается регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов;
- с 15 июля по 23 июля (18:00) – стартует прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и ЕПВИ;
- с 19 июля по 30 июля – вступительные испытания, а также дополнительные вступительные испытания для поступающих на основе высшего образования, полученного по другой специальности, которые уже составляли ЕВЭ;
- не позднее 2 августа – рекомендации к зачислению по госзаказу;
- до 7 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 12 августа – приказ о зачислении по госзаказу.