Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВЭ/ЕПВИ, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

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Пороговые баллы ЕВЭ и ЕПВИ

Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий из теста общих учебных юридических компетентностей составляет 10 правильных ответов (тестовых баллов).

Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий блока "Право" составляет 35 правильных ответов (тестовых баллов).

Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий единого вступительного экзамена соответствует 12 тестовым баллам.

Результаты ЕВЭ по иностранным языкам по шкале 100 – 200 13 июля опубликуют на информационных страницах "Кабинет участника ЕПВИ/ЕВЭ".

Правильные ответы к вступительным экзаменам в магистратуру – в статье о ЕВЭ и ЕПВИ.

Профессиональная комиссия из блока "Право" рассмотрела 63 обращения участников тестирования и дополнительно дисквалифицировала еще три вопроса нынешнего ЕПВИ (№ 45, 53 и 95). Всем участникам эти вопросы будут засчитаны как правильные.

Кто может поступить без ЕВЭ и ЕПВИ

По условиям приема на обучение в 2021 году определены категории лиц, которые принимают участие в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов в вузы (вместо ЕВЭ и ЕПВИ):

лица, которые не могут принять участие в ЕВЭ/ЕПВИ из-за наличия у них заболеваний, которые могут быть препятствием для прохождения оценивания;

лица, которые для выполнения ЕВЭ/ЕПВИ требуют создания других особых условий (лица с ООП и т.д.).

абитуриенты, освобожденные с военной службы, начиная с 1 апреля 2021 года;

военнослужащие-контрактники, полицейские, спасатели, курсанты вузов и т.п. при поступлении на обучение на образовательные программы в области знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы".

Добавим, что для поступления на обучение на магистратуре прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов, а не ЕВЭ и ЕПВИ, начинается 22 июня, а заканчивается 25 июня.

Когда поступающие в магистратуру будут подавать документы в вузы? Прием заявлений на поступление и документов для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и ЕПВИ, будет происходить с 15 июля по 23 июля (18:00).

Поступление в магистратуру: сроки