Добавим, что ЕПВИ сдают лишь поступающие на специальности "Право" и "Международное право".

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Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) будет проходить 30 июня, а единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) – 2 июля. Состоится и дополнительная сессия экзаменов, но даты пока неизвестны.

Обращаем внимание! Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах страны (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке.

Какие экзамены надо сдавать в магистратуру

Поступающие после бакалавриата в 2021 году должны сдавать для поступления в магистратуру следующие экзамены:

единый вступительный экзамен (ЕВЭ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по иностранному (английскому, немецкому, французскому или испанскому) языку для поступления на магистратуру;

– это форма вступительного испытания по технологии ВНО по иностранному (английскому, немецкому, французскому или испанскому) языку для поступления на магистратуру; профессиональное испытание в учебном заведении – это форма вступительного испытания, которая предусматривает проверку знаний и умений из уже освоенной образовательной программы определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетентностей;

– это форма вступительного испытания, которая предусматривает проверку знаний и умений из уже освоенной образовательной программы определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетентностей; единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по праву и общих учебных юридических компетентностей для поступления на обучение для получения степени магистра.

Каким будет ЕВЭ в 2021 году? Общее количество заданий в тесте – 42. На их выполнение отводится 60 минут. Тест будет состоять из 2 частей – проверка чтения (22 задания) и использование языка (20 заданий).

Известно также, что тест будет содержать задания трех типов:

на выбор одного правильного ответа,

на установление соответствия,

на заполнение пропусков в тексте.

Регистрация: какие документы нужны

Уже с 1 июля поступающие на магистратуру должны зарегистрировать электронный кабинет и загрузить туда необходимые документы.

Какие документы нужны:

заполненное заявление-анкета с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа;

документ, удостоверяющий личность;

учетная карточка налогоплательщика (если есть);

справка, выданная по месту учебы, относительно планового завершения обучения и получения диплома в год поступления (для лиц, которые в 2021 заканчивают обучение);

документ о полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень) (для лиц, завершивших обучение в прошлых годах);

фотография для документов (цветная или черно-белая) с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту абитуриента;

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых условий для сдачи ЕВЭ/ЕПВИ).

Важно! Во время дистанционной регистрации отправьте на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов.



В теме письма обязательно укажите фамилию, имя, отчество, а в тексте письма – фамилию, имя, отчество и номер учетной карточки плательщика налогов (при наличии).

Прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и ЕПВИ, начинается 15 июля и заканчивается 23 июля (до 18:00).

Рекомендации для зачисления на бюджет должны быть обнародованы не позднее 2 августа. Подача документов для зачисления на бюджет продлится до 7 августа, а приказ о зачислении издается 12 августа.



Даты поступления на магистратуру в 2021 году / Инфографика МОН

Кто может поступить без ЕВЭ и ЕПВИ

По Условиям приема на обучение, в 2021 году определены категории лиц, которые принимают участие в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов в вузы (вместо ЕВЭ и ЕПВИ):

лица, которые не могут принять участия в ЕВЭ/ЕПВИ из-за наличия у них заболеваний, которые могут быть препятствием для прохождения оценивания;

лица, которые для выполнения ЕВЭ/ЕПВИ нуждаются в создании особых условий (лица с ООП и тому подобное).

поступающие, уволенные с военной службы, начиная с 1 апреля 2021 года;

военнослужащие-контрактники, полицейские, спасатели, курсанты вузов и т.д. при поступлении на обучение на образовательные программы в области знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы".

Добавим, что для поступления на обучение магистратуры прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов, а не ЕВЭ и ЕПВИ, начинается 22 июня и заканчивается 25 июня.