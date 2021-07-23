Поступление-2021: завершается прием заявлений в вузы – что надо знать абитуриентам
Источник:24 канал
Прием заявлений в вузы от поступающих, которые в этом году закончили школы, завершается 23 июля 2021 года. Абитуриенты, подавшие электронные заявления о поступлении, должны получить статус "Допущено к конкурсу".
Поэтому накануне завершения приема заявлений, поступающие обязательно должны проверить статус своих заявлений в личном электронном кабинете.
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Отметим, что в конкурсном отборе будут участвовать только заявления, статус которых является таковым:
- "Допущено к конкурсу" – для заявлений, поданных на бюджет, а в случае неполучения рекомендации также на контракт.
- "Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и юридических лиц)" – для заявлений исключительно на контракт.
Если до конца 24 июля определенное заявление поступающего не будет иметь такого статуса, то ему надо срочно обратиться в приемную комиссию вуза. Ведь это будет означать, что его заявление вуз даже не будет рассматривать.Какими могут быть статусы э-заявлений:
1. Зарегистрировано в электронной базе (этот статус подтверждает факт подачи э-заявления в выбранный вуз).
2. Требует уточнения поступающим (заявление принято к рассмотрению вузом, но данные нуждаются в уточнении).
3. Отменено поступающим (подано заявление считается таким, что не подавалось, если отменено поступающим в личном э-кабинете).
4. Зарегистрировано в учреждении образования (заявление принято к рассмотрению).
5. Допущено к конкурсу (заявление допущено к участию в конкурсе на бюджетную или контрактную форму обучения).
6. Отказано учреждением образования (заявление не допущено к участию в конкурсе на основании решения приемной комиссии учреждения образования).
7. Отменено учреждением образования (заявление отменено учреждением образования по решению приемной комиссии (в случае выявления технических ошибок).
8. Рекомендовано к зачислению (поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на бюджет).
9. Включено в приказ (поступающий зачислен на обучение в вуз).
10. Отменено (в связи с зачислением на бюджет).
Когда абитуриенты узнают, поступили ли в вуз
А уже 28 июля поступающие узнают, прошли ли на бюджет. Напротив того заявления, по которому будет рекомендация, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".
Абитуриенты, которые получат рекомендации, должны выполнить требования к зачислению и подать оригиналы документов до 2 августа (18:00).
Отметим, что поступающий может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не выполнят требования к зачислению в определенный срок, не получат бюджетное место в 2021 году.
У тех абитуриентов, которые не получат ни одной рекомендации на бюджет 28 июля, статус напротив всех заявлений останется "допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически будут участвовать в конкурсе на контракт.
Какие специальности и вузы выбирают поступающие
Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы по состоянию 22 июля:
- на бакалавриат (после 11 класса) – зарегистрировано более 192 тысяч э-кабинетов и подано более 982 тысяч заявлений;
- на магистратуру – зарегистрировано почти 60 тысяч э-кабинетов и подано 122 тысячи заявлений;
- на бакалавриат (после окончания колледжа или техникума) – зарегистрировано более 42 тысяч электронных кабинетов и подано 87 тысяч заявлений.
Какие специальности на бакалавриат самые популярные в 2021 году:
- Филология – 59 202;
- Право – 58 824;
- Менеджмент – 49 929;
- Компьютерные науки – 47 172;
- Среднее образование – 34 993;
- Журналистика – 34 726;
- Инженерия программного обеспечения – 33 676;
- Психология – 31 362;
- Маркетинг – 28 847;
- Экономика – 28 128.
Какие вузы чаще всего выбирают поступающие:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.
- Национальный авиационный университет – 27 779.
- Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 24 927.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 15 377.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были сданы с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.