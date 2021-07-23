Поэтому накануне завершения приема заявлений, поступающие обязательно должны проверить статус своих заявлений в личном электронном кабинете.

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Отметим, что в конкурсном отборе будут участвовать только заявления, статус которых является таковым:

"Допущено к конкурсу" – для заявлений, поданных на бюджет, а в случае неполучения рекомендации также на контракт.

"Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и юридических лиц)" – для заявлений исключительно на контракт.

Если до конца 24 июля определенное заявление поступающего не будет иметь такого статуса, то ему надо срочно обратиться в приемную комиссию вуза. Ведь это будет означать, что его заявление вуз даже не будет рассматривать.

Какими могут быть статусы э-заявлений:

1. Зарегистрировано в электронной базе (этот статус подтверждает факт подачи э-заявления в выбранный вуз).

2. Требует уточнения поступающим (заявление принято к рассмотрению вузом, но данные нуждаются в уточнении).

3. Отменено поступающим (подано заявление считается таким, что не подавалось, если отменено поступающим в личном э-кабинете).

4. Зарегистрировано в учреждении образования (заявление принято к рассмотрению).

5. Допущено к конкурсу (заявление допущено к участию в конкурсе на бюджетную или контрактную форму обучения).

6. Отказано учреждением образования (заявление не допущено к участию в конкурсе на основании решения приемной комиссии учреждения образования).

7. Отменено учреждением образования (заявление отменено учреждением образования по решению приемной комиссии (в случае выявления технических ошибок).

8. Рекомендовано к зачислению (поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на бюджет).

9. Включено в приказ (поступающий зачислен на обучение в вуз).

10. Отменено (в связи с зачислением на бюджет).

Когда абитуриенты узнают, поступили ли в вуз

А уже 28 июля поступающие узнают, прошли ли на бюджет. Напротив того заявления, по которому будет рекомендация, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

Абитуриенты, которые получат рекомендации, должны выполнить требования к зачислению и подать оригиналы документов до 2 августа (18:00).

Отметим, что поступающий может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не выполнят требования к зачислению в определенный срок, не получат бюджетное место в 2021 году.

У тех абитуриентов, которые не получат ни одной рекомендации на бюджет 28 июля, статус напротив всех заявлений останется "допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически будут участвовать в конкурсе на контракт.

Какие специальности и вузы выбирают поступающие

Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы по состоянию 22 июля:

на бакалавриат (после 11 класса) – зарегистрировано более 192 тысяч э-кабинетов и подано более 982 тысяч заявлений;

на магистратуру – зарегистрировано почти 60 тысяч э-кабинетов и подано 122 тысячи заявлений;

на бакалавриат (после окончания колледжа или техникума) – зарегистрировано более 42 тысяч электронных кабинетов и подано 87 тысяч заявлений.

Какие специальности на бакалавриат самые популярные в 2021 году:

Филология – 59 202;

Право – 58 824;

Менеджмент – 49 929;

Компьютерные науки – 47 172;

Среднее образование – 34 993;

Журналистика – 34 726;

Инженерия программного обеспечения – 33 676;

Психология – 31 362;

Маркетинг – 28 847;

Экономика – 28 128.

Какие вузы чаще всего выбирают поступающие:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038. Национальный авиационный университет – 27 779. Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 24 927. Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103. Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 15 377. Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.

Сроки вступительной кампании в 2021 году