Уже со среды, 14 июля, начинается прием документов и заявлений абитуриентов в вузы. Он продлится до 16 июля – для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, и до 23 июля для всех остальных.
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Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – предоставление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.
Подавать документы на бакалавриат можно как в электронной, так и в бумажной форме. Как это сделать – читайте ниже.
Как подать документы в вузы онлайн
Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:
- адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа в кабинет)
- пароль для входа в кабинет;
- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
- серию и номер документа о полном общем среднем образовании;
- средний балл приложения к указанному документу.
Отметим, что средний балл абитуриент вычисляет самостоятельно по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла и рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок (указанных в приложении к аттестату).
После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380..), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.
Выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.
Сколько заявлений можно подать? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.
Кроме того, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.
В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:
- приоритетность;
- обучение на бюджете или контракте;
- наличие образовательного уровня за бюджетные средства;
- результаты ВНО вашего сертификата.
Все поданные заявления в электронном виде будут указаны в разделе "Поданные заявления".
Как подать заявления и документы в вузы / Скриншот с видео
Итак, чтобы подать документы в вузы, нужно:
- создать е-кабинет поступающего,
- загрузить туда необходимые документы,
- выбрать заведение и специальность,
- установить приоритетность заявления и указать результаты ВНО и нажать "подать заявление".
Как подать документы в бумажной форме
Для начала абитуриент должен собрать оригиналы следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность (желательно паспорт);
- военно-учетный документ для военнообязанных;
- документ об образовании и приложение к нему;
- документ, подтверждающий право поступающего на зачисление по собеседованию, конкурсам, вступительным экзаменам или квотам.
А уже в вуз абитуриент должен появиться лично, чтобы написать заявление и подать документы.
Какие документы надо подать в вуз
Так, к заявлению, поданному в бумажной форме, необходимо добавить:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию военно-учетного документа (у военнообязанных – военного билета или временного удостоверения, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам);
- копию документа об образовании;
- копию сертификата ВНО;
- четыре цветные фотографии размером 3х4 см.
Как подать документы в вузы онлайн: видеоинструкция
В то же время абитуриенты, которые вместо ВНО сдают вступительные экзамены и творческие конкурсы, допускаются к ним при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность, экзаменационного листа и документа об участии в экзамене.
Кто может поступить в вуз без ВНО
Вступительные испытания в форме собеседования проходят:
- лица с инвалидностью вследствие войны,
- лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение,
- лица, имеющие статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Они могут поступать без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования.
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Какие оригиналы документов нужны для поступления
Впоследствии будет обнародован рейтинговый список абитуриентов. И абитуриенты, которых до 28 июля рекомендуют для зачисления на бюджет, должны подать оригиналы документов в вуз.
В частности, абитуриент должен лично до 2 августа (18:00) предоставить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (и предъявить оригинал);
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
- копию военно-учетного документа (и предъявить оригинал);
- оригиналы сертификатов ВНО;
- 4 цветные фотографии 3x4;
- другие документы, предусмотренные правилами приема соответствующего вуза.
А именно зачисление поступающих продлится до 9 августа.
Нужно ли поступающему проходить медосмотр перед поступлением? Для поступления в вуз абитуриентам нужна справка № 086/о. Ее надо подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации.
К слову 1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты регистрируют свои е-кабинеты, через которые они будут подавать документы в вузы. По состоянию на 13 июля это уже сделали более 200 тысяч абитуриентов.