Уже со среды, 14 июля, начинается прием документов и заявлений абитуриентов в вузы. Он продлится до 16 июля – для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, и до 23 июля для всех остальных.

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Сроки вступительной кампании в 2021 году

с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;

с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.

с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;

до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;

до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 по 13 июля;

17 – 19 июля – собеседования;

до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;

до 2 августа (18:00) – предоставление оригиналов документов;

9 августа – зачисление на бюджет.

Подавать документы на бакалавриат можно как в электронной, так и в бумажной форме. Как это сделать – читайте ниже.

Как подать документы в вузы онлайн

Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:

адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа в кабинет)

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу.

Отметим, что средний балл абитуриент вычисляет самостоятельно по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла и рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок (указанных в приложении к аттестату).

Подробнее о том, как правильно рассчитать свой средний балл – читайте в статье.

После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380..), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.

Сколько заявлений можно подать? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

Кроме того, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:

приоритетность;

обучение на бюджете или контракте;

наличие образовательного уровня за бюджетные средства;

результаты ВНО вашего сертификата.

Все поданные заявления в электронном виде будут указаны в разделе "Поданные заявления".



Как подать заявления и документы в вузы / Скриншот с видео

Итак, чтобы подать документы в вузы, нужно:

создать е-кабинет поступающего,

загрузить туда необходимые документы,

выбрать заведение и специальность,

установить приоритетность заявления и указать результаты ВНО и нажать "подать заявление".

Важно! В 2021 году поступающие могут подавать в вузы сертификаты ВНО предыдущих лет – 2018, 2019, 2020 и 2021.

Как подать документы в бумажной форме

Для начала абитуриент должен собрать оригиналы следующих документов:

документ, удостоверяющий личность (желательно паспорт);

военно-учетный документ для военнообязанных;

документ об образовании и приложение к нему;

документ, подтверждающий право поступающего на зачисление по собеседованию, конкурсам, вступительным экзаменам или квотам.

А уже в вуз абитуриент должен появиться лично, чтобы написать заявление и подать документы.

Какие документы надо подать в вуз

Так, к заявлению, поданному в бумажной форме, необходимо добавить:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию военно-учетного документа (у военнообязанных – военного билета или временного удостоверения, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам);

копию документа об образовании;

копию сертификата ВНО;

четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Как подать документы в вузы онлайн: видеоинструкция

В то же время абитуриенты, которые вместо ВНО сдают вступительные экзамены и творческие конкурсы, допускаются к ним при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность, экзаменационного листа и документа об участии в экзамене.

Кто может поступить в вуз без ВНО

Вступительные испытания в форме собеседования проходят:

лица с инвалидностью вследствие войны,

лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение,

лица, имеющие статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Они могут поступать без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования.

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Какие оригиналы документов нужны для поступления

Впоследствии будет обнародован рейтинговый список абитуриентов. И абитуриенты, которых до 28 июля рекомендуют для зачисления на бюджет, должны подать оригиналы документов в вуз.

В частности, абитуриент должен лично до 2 августа (18:00) предоставить следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность (и предъявить оригинал);

оригиналы документа об образовании и приложения к нему;

копию военно-учетного документа (и предъявить оригинал);

оригиналы сертификатов ВНО;

4 цветные фотографии 3x4;

другие документы, предусмотренные правилами приема соответствующего вуза.

А именно зачисление поступающих продлится до 9 августа.

Нужно ли поступающему проходить медосмотр перед поступлением? Для поступления в вуз абитуриентам нужна справка № 086/о. Ее надо подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации.

Как получить справку, осмотр у каких врачей надо пройти и все детали о медосмотре поступающих – читайте в статье.

К слову 1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты регистрируют свои е-кабинеты, через которые они будут подавать документы в вузы. По состоянию на 13 июля это уже сделали более 200 тысяч абитуриентов.