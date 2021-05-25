Инструкция, в частности, касается поступления в вузы, профтехи и университеты.

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Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что с начала войны более 8 тысяч детей из временно оккупированных территорий поступили в университеты через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Мы продолжаем предоставлять право на образование каждому ребенку из неподконтрольных Украине территорий. Мы хотим, чтобы молодежь выбирала для обучения украинские вузы,

– отметил Шкарлет.

Да, в 2021 году образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 7 июня по 24 сентября.

Как абитуриенты из оккупированных территорий могут поступить в вузы

Для начала надо выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина".

"Донбасс-Украина" или "Крым-Украина". Затем надо лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре (поступление на бюджет в пределах квоты-2 продлится до 20 августа, на контракт – до 20 сентября).

в образовательном центре (поступление на бюджет в пределах квоты-2 продлится до 20 августа, на контракт – до 20 сентября). После этого абитуриент должен сдать на базе образовательного центра два экзамена ГИА (по украинскому языку и истории Украины) и один профильный экзамен (который установит вуз).

Отметим, что в этом году в приказах о зачислении, в целях безопасности поступающих, их фамилии будут шифроваться. Но они могут поступать только через один образовательный центр (подать до 5 заявлений) в пределах квоты-2.

Что такое квота-2 Это количество льготных бюджетных мест для поступающих из оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Если абитуриенту не удалось поступить в вуз, колледж или профтех на бюджетную форму обучения, то он получает возможность перевестись с контракта на бюджет.