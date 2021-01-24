Состоялась онлайн-прессконференция по поводу вступительной кампании для молодежи с временно оккупированных территорий, на которой оговорили порядок приема абитуриентов в учреждения высшего, профессионального передвысшего и профессионального образования.

Организаторами мероприятия стали Министерство образования и науки Украины, общественный фонд "Открытая политика" и "Правительственный контактный центр". Модератором конференции была исполнительный директор фонда "Открытая политика" Ирина Жданова, передает пресслужба МОН.

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Как будет организовано поступление абитуриентов с временно оккупированных территорий в 2021 году

Во время вступительной кампании 2021 образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" начнут свою работу 7 июня, а закончат 24 сентября. Вступление будет организовано, как и в прошлом году, по упрощенной процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2 Это специально определенное количество льготных мест государственного заказа для жителей временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ не обязан сдавать внешнее независимое оценивание, зато должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры по следующим предметам:

украинский язык ;

; история Украины;

предмет на выбор (тот, который требует специальность).

Приезжать на экзамены можно и без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении.

Документы для поступления на бакалавра за средства госбюджета будут принимать до 19 июля 2021 года.

В этом году сохраняется возможность перевода поступающих с ВОТ с контрактной формы обучения на бюджет,

– добавляет начальница Главного управления высшего образования и образования взрослых Светлана Кретович.

Проект порядка приема для получения высшего, профессионального передвысшего и профессионального образования лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, размещен для общественного обсуждения на сайте МОН до 25 января 2021 года.

Итоги прошлого года

В 2020 году в учреждения образования поступило наибольшее количество абитуриентов с временно оккупированных территорий через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Эти образовательные центры впервые были размещены на базе одних и тех же заведений профессионального передвысшего и высшего образования,

– отмечает заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Сейчас существует всего 195 учреждений высшего и профессионального передвысшего образования различной ведомственной подчиненности, на базе которых работали образовательные центры нескольких министерств: