Исследователи все чаще говорят, что современные дети будут менять профессию в течение жизни около 5 раз. Уже сегодня существует множество специальностей, которые раньше не существовали.

К теме Поступление-2021: сколько е-кабинетов создали абитуриенты и когда вузы начнут принимать документы

Однако эксперты советуют не гнаться за мнимой "престижностью" и "идеальной специальностью", ведь смена специальности в течение жизни – это нормальный процесс.

Отметим, что для поступления на каждую специальность необходимо сдавать ВНО из четко определенного перечня предметов. И одна из самых распространенных ошибок поступающих прошлых лет – попытки подать электронное заявление на специальность, на которую отсутствует нужный результат ВНО.

Это значит, что поступающие не всегда понимали, какой набор предметов соответствует выбранной специальности. Соответственно из-за этого они не могли поступить на желанную специальность.

Выбор специальности по предметам ВНО

Поэтому специалисты откорректировали логику поиска конкурсных предложений на сайте ЕГЭБО, чтобы поступающий мог отталкиваться от предметов ВНО.

Для поиска поступающий должен выбрать предметы, которые он сдал успешно и получить перечень специальностей, для которых этот набор подходит.

Выбор специальности с помощью "ОсвітаВсім"

В ЕГЭБО запустили бот "ОсвітаВсім", который доступен в:

Telegram;

Messenger в фейсбуке (он привязан к странице ГП "Инфоресурс", после отправки первого сообщения активируется бот);



Скриншот из бота в Telegram

Сейчас в боте "ОсвітаВсім" доступна следующая информация:

основные даты – этапы вступительной кампании с описанием;

видеоразъяснение – наш видеокурс по выбору специальности, к каждому видео есть небольшое текстовое описание;

информационные материалы – советы и лайфхаки по выбору специальности, типичные ошибки абитуриентов, статусы электронных заявлений и т.д.;

выбор специальности – непосредственный выбор по заданным параметрам поиска;

проверить документ – проверка собственного документа об образовании;

нормативные документы – основные законодательные акты по проведению вступительной кампании;

Q&A – вопросы ответы для приемных комиссий;

обращение в службу поддержки – приведен адрес для обращения.

Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году? Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов. В частности, будет столько мест на бюджет:

37 466 – на профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 на бакалавров;

59 986 на магистров.

К слову, вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты начали регистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого будут подавать документы в вузы.

Сроки вступительной кампании в 2021 году