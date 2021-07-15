Поступление абитуриентов-2021, бюджетные места в вузах и скандалы – итоги недели в образовании

В Украине с 14 июля начался прием через е-кабинеты электронных заявлений в высшие учебные заведения.

К теме Поступление-2021: как подать документы и заявления в вузы – инструкция

Сколько продлится срок подачи е-заявлений в вузы? Прием заявлений продлится до 16 июля – для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам и до 23 июля для всех остальных.

Добавим, что абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.

Важно! В 2021 году поступающие могут подавать в вузы сертификаты ВНО предыдущих лет – 2018, 2019, 2020 и 2021.

Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:

После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380...), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Потом выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.

В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:

Какие документы надо подать в вуз? К заявлению, поданному в бумажной форме, необходимо добавить:

Отметим, что информационная система "Вступ.ОСВИТА.UA" уже обнародовала первые списки абитуриентов в 2021 году. Эти списки обновляются три раза в сутки (утром, днем ​​и вечером).

Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуются результаты вступительных экзаменов, баллы сертификатов ВНО и другая информация, необходимая для полного информирования лиц о ходе вступительной кампании.



Сроки вступления в 2021 году / Инфографика МОН

В то же время в колледжах 14 июля начались вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования для абитуриентов, поступающих после 9 класса. Как продлится конкурсный отбор – читайте в статье.

Также профессиональные комиссии по вступительным экзаменам в магистратуру установили пороговые баллы "сдал/не сдал" для ЕВИ и ЕФВВ. Сколько баллов необходимо набрать для поступления и когда поступающие в магистратуру будут подавать документы – читайте здесь.

Количество бюджетных мест в вузах

Правительство утвердило количество бюджетных мест в украинских вузах. Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов.

Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году:

37 466 профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 бакалавров;

59 986 магистров.

На какие специальности увеличили количество бюджетных мест:

"Автоматизация и приборостроение" – на 26,99%;

"Механическая инженерия" – на 17,73%;

"Архитектура и строительство" – на 14,2%;

"Аграрные науки и продовольствие" – на 12,59%;

"Химическая и биоинженерия" – на 9,43%;

"Биология" – на 9,38%;

"Образование" – на 6,54%;

"Электроника и телекоммуникации" – на 6,57%;

"Естественные науки" – на 6,45%;

"Электрическая инженерия" – на 6,37%;

"Информационные технологии" – на 5,57%;

"Математика и статистика" – на 5,51%;

"Социальная работа" – на 3,64%;

"Транспорт" – на 3,43%;

"Культура и искусство" – на 1,89%;

"Кибербезопасность";

"Микро– и наносистемная техника";

"Биотехнологии и биоинженерия";

"Биомедицинская инженерия";

"Авионика".

На какие специальности уменьшили бюджетные места? На бакалавриат уменьшили объем госзаказа на "Право" (на 30%), "Управление и администрирование" (на 27,73%) и на "Социальные и поведенческие науки" (на 28,24%).

К слову, Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, чтобы сократить количество наших университетов. Больше об этом – читайте в статье.

Какие льготы могут получить студенты в 2021 году

Некоторые категории студентов, обучающихся по дневной форме и на бюджете, имеют право на социальную стипендию. В частности:

дети-сироты и лишенные родительской опеки,

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтеры со стажем подземной работы не менее трех лет;

дети шахтеров (стаж подземной работы у родителей должен превышать 15 лет);

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции достоинства и их дети;

дети, родители которых погибли или пропали без вести в АТО/ООС;

дети, родители которых погибли во время массовых акций протеста;

дети-переселенцы;

дети и лица с инвалидностью I-III группы.

Какую стипендию будут получать студенты? Для студентов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, стипендия выросла до 3 тысяч 765 гривен.

А студенты, которые в период обучения остались без родителей, теперь будут получать 3 тысячи 568 гривен.

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Также студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками, бесплатный доступ к интернету. А студенты, которые создали семью, могут рассчитывать на выделение отдельной комнаты в общежитии.



Стипендии и льготы для студентов / Инфографика "Слово и дело"

Кроме того, у всех студентов есть льготы на проезд в городском и железнодорожном транспорте – 50% стоимости билета. А студенты-члены профсоюзов в вузах, могут получить от них материальную помощь.

Скандалы в сфере образования

Школы отменяют 10 – 11 классы для учеников

Школы уже начали реформирование, поэтому некоторые из них закрыли 10 – 11 классы. Родители бьют тревогу, ведь не знают, где учиться детям.

Мы имеем с десяток обращений, когда в мае ученикам говорят, что "у нас не будет 10 класса, идите куда хотите". Так не делается. Именно поэтому мы предложили изменения в закон,

– сказал образовательный омбудсмен.

Поэтому Сергей Горбачев дал совет, что делать родителям, если школа их ребенка не набирает учеников в старшие классы на следующий учебный год. Об этом – читайте в статье.

В садике под Днепром от мамы требовали деньги и буллили за одежду

В городе Пятихатки под Днепром возник скандал в саду "Малыш". Мама впервые привела свою дочь в детсад, но столкнулась с буллингом и вымогательством денег. Кроме того, там придирались к ее внешнему виду.

Мы пришли в садик, на мое приветствие заведующая ответила: "А более приличной панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону". Я ответила, что в ее рюкзаке лежат кофты, шорты, майки на все случаи. На что получила ответ: "Нам что, бегать сейчас ее кофту или рюкзак искать?"

– говорит мама.

После этих слов молодая женщина прямо спросила заведующую о ее предвзятом отношении к ней. На это она ответила: "Ты видела, на каких тачках они (другие родители – 24 канал) приезжают?", – уверяет Инна.

В школе Запорожья между директором и родителями возник скандал из-за ковра

Как ситуацию комментируют в самом садике и городском совете – читайте в статье

В школе Запорожья произошел конфликт между директором и родителями, которые решили продать ковер из класса. Скандал дошел даже до полиции.

Так, несколько лет назад родители первоклассников собрали деньги и купили новый ковер в класс. Но его забраковали и на 3 года спрятали в шкаф. Поэтому по окончанию обучения родители учеников 4 класса решили ковер продать.

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"Долб***ам надо выпендриться", – чиновница обозвала родителей за имена детей

В Черкассах директор городского дворца молодежи Елена Петрова обозвала родителей, которые дали своим детям необычные имена. Она считает, что они "ублюдки" и хотели только выпендриться.

Просто наши имена – это славянская классика, а долб***ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше,

– заявила директор дворца молодежи.

Елена Петрова через несколько часов написала пост-извинения за свои слова.

Учителей возмутил тест о цифровой грамотности

На портале "Дия. Цифровое образование" педагогам предлагают получить сертификат за прохождение теста на уровень цифровой грамотности. Однако учителя заявляют, что этот тест не соответствует своей теме. Детали – читайте здесь.

В Ужгороде 10-летний школьник упал с перил набережной

Во время прогулки по городу группа школьников из детского лагеря вместе с учителем остановились на набережной. Один из мальчиков взобрался на перила, но не удержался и упал на спину.

После падения школьник не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч. У мальчика обнаружили поверхностный ушиб тазобедренного сустава. В больнице ребенка обследовали и отпустили домой.

В Ровно на взятке задержали профессора медицинской академии

Полиция разоблачила на взятке профессора Ровненской медицинской академии. Он помогал абитуриентам поступать в вуз за более чем 30 тысяч гривен.

Если вину профессора докажут, то самое суровое, что ему может угрожать – это лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Детали о новом учебном годе

2021 год планируют начать в обычном режиме. Так, министр образования Сергей Шкарлет заверил, что детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов обязательно должны учиться очно. По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а по окраске территорий.

Система обучения предусматривает 4 каникулярных периода:

осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;

весенние каникулы – 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Какой должна быть структура учебного года:

Начинается в День знаний – 1 сентября (если в этот день выходной, то учебный год начинается в первый за ним рабочий день).

Истекает не позднее 1 июля следующего года.

Продолжительность каникул в течение учебного года минимум 30 календарных дней.

К тому же, в столичные школы уже зачислили почти 30 тысяч первоклассников. В частности, с 1 сентября 2021 года в Киеве появится более тысячи первых классов. Еще осталось более 2,5 тысячи свободных мест.

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Министерство образования и науки также утвердило новые рекомендации по оценке учеников начальных классов. Мол, общую оценку в баллах стоит заменить на вербальную оценку отдельных результатов обучения.

Для обозначения уровня МОН предлагает использовать такие обозначения:

П (начальный уровень)

С (средний уровень)

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Минобразования рекомендует чаще использовать именно вербальную оценку. "Она подходит как для оценки личных достижений учеников начальных классов, так и для объективных результатов обучения", – говорят в МОН.

Кроме того, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учеников 5 – 9 классов. По ним начнут учиться 5 пилотных классов с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.

Всего утверждено 75 программ по разным предметам и курсам. В частности:

Украинский язык;

Украинская литература;

Зарубежная литература;

Интегрированный курс украинской и зарубежной литературы;

Языки и литературы национальных сообществ;

Иностранные языки;

Введение в историю Украины и гражданского образования;

Исследуем историю и общество;

Украина и мир. Введение в историю и гражданского образования;

История Украины. Всемирная история;

Этика;

Курс нравственной направленности "Учимся жить вместе";

Культура добрососедства;

Здоровье, безопасность и благополучие;

Познаем природу;

Естественные науки;

Математика;

Информатика;

Технологии;

Искусство;

Драматургия и театр;

Музыкальное искусство и другие.

Что известно о НУШ в Украине

"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.



Внедрять ее начали из учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.



Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

Важные решения относительно образования

Рада разрешила общинам создавать лицеи

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4629-1, который позволяет объединенным территориальным общинам основывать лицеи для школьников.

Законопроект поддержали 334 народных депутата. Он предусматривает минимальное количество параллельных классов – 2 или 3. Также в составе лицея будет возможность существования не только 5 – 12 классов, но и начальных 1 – 4 классов.

Украина и Венгрия договорятся о взаимном признании дипломов

В ближайшее время Украина и Венгрия подпишут соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Вероятно, это означает, что украинцы смогут со своими дипломами устроиться на работу в Венгрии.