Поступление 2020: какие документы нужно подать поступающим в вуз – перечень
Поступающие 27 августа получили рекомендации на бюджет, поэтому знают, в какой вуз должны подавать оригиналы документов. Сделать это необходимо до 18 часов 31 августа 2020 года. Какие документы необходимо подать поступающим в вуз – читайте в материале.
Где посмотреть, прошел ли поступающий на бюджет? В электронных кабинетах абитуриентов напротив того заявления, по которому они прошли на бюджет, статус изменился на "Рекомендовано к зачислению", пишет 24 канал.
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Какие документы и когда надо подать поступающим
Теперь абитуриентам необходимо до 18 часов 31 августа выполнить все требования к зачислению, в частности подать оригиналы документов.
Какие документы нужно подать абитуриентам на бакалавра:
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- оригинал документа о среднем образовании и приложение к нему;
- копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
- сертификаты ВНО;
- 4 цветных фото размером 3х4;
- заявление на поступление (для тех поступающих, которые подавали заявление через электронный кабинет);
- другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретном учреждении.
После этого поступающий должен будет заключить договор об обучении с учреждением высшего образования (при участии родителей или законных представителей – для несовершеннолетних поступающих).
Как можно подать документы в вуз
В 2020 году из-за ситуации с пандемией COVID-19 в Украине абитуриенты могут подать документы в вуз через электронную почту, подписав соответствующие сканкопии квалифицированной электронной подписью или отправить обычной почтой (с описанием вложений).
Поступающие, которые прошли на бюджет, должны создать из электронного кабинета заявление и подписать КЭП (квалифицированную электронную подпись), или же распечатать/написать собственноручно заявление на поступление и отправить обычной почтой.
Как подписать документ элекронной подписью? Если поступающему нужно наложить электронную подпись на документ, то сделать это можно очень легко. Сначала надо загрузить файл подписи и ввести пароль, затем загрузить файл для подписания, подтвердить подписание, в конце – загрузить файл с подписью.
Смотрите видео, как подписать документ электронной подписью:
Зачисление на бюджет пройдет 5 сентября – учреждение образования выдаст соответствующий приказ. Тогда в электронном кабинете поступающего статус заявления изменится на "Включено в приказ".
Тот, кто откажется от бюджетного места или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит государственное место в 2020 году.
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