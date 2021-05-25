Как поступить в зарубежный вуз: альтернатива ВНО в странах Европы

Система внешнего независимого оценивания в Украине начала формироваться еще в 2004 году при поддержке международных и общественных организаций. Ее внедрение имело целью приблизить украинское образование к передовым европейским стандартам, уменьшить коррупцию и обеспечить возможность вступления независимо от материального достатка.

ВНО имеет и ряд недостатков, в частности поступающие ежегодно жалуются на ошибки в заданиях экзаменов, несоответствие общеобразовательной школьной программе или неоднозначность правильных ответов в тестах. Учеба 24 при поддержке партнера Canon сравнила ВНО со вступительными экзаменами в странах Европы.

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Альтернатива ВНО в странах Европы

Нет единого вступительного экзамена, который бы гарантировал возможность обучения сразу во всех странах Европейского Союза. Каждая страна имеет свои аспекты образовательной системы, а экзамены и требования к абитуриентам могут отличаться в зависимости от выбранного вуза или факультета.

Великобритания

Система вступительных экзаменов в Великобритании является одной из самых сложных. В 16-летнем возрасте ученики проходят тестирование с 6 – 8 школьных предметов для получения общего сертификата о среднем образовании (General Certificate of Secondary Education).

После этого, при условии положительных оценок минимум с 6 экзаменов, школьники имеют право пройти предуниверситетскую подготовку по программе А-levels, которая длится два года.

Впоследствии они еще раз сдают экзамены с 3 – 5 предметов для получения общего сертификата об образовании высшего уровня, который и является необходимым документом для поступления в учреждения высшего образования.

Как поступают в вузы в Великобритании / Фото Pexels

Франция

Во Франции абитуриенты должны предоставлять только школьные аттестаты (Baccalaureate) для поступления в вузы. Система выпускных экзаменов в школах имеет три разновидности специализации:

литература (L);

естественные науки (S);

экономика (ES).

Также существует возможность получить так называемый "национальный диплом" (Diplôme d'accès aux études universitaires – DAEU), который так же является основанием для поступления. Некоторые престижные вузы Франции требуют прохождение дополнительных предуниверситетских подготовительных курсов, продолжительностью от 1 до 2 лет.

Германия и Австрия

В Германии и Австрии вступать в учреждения высшего образования можно на основе сертификата Matura. Это документ, который выдают ученикам гимназий после успешной сдачи 7 экзаменов – 3 письменных и 4 устных. Немецкий язык и математика являются обязательными предметами, а другие 5 абитуриент может выбрать по своему усмотрению.

Абитуриентом можно стать также после обучения в колледжах, в которые ученики поступают после окончания общих школ (Hauptschule). Некоторые специальности требуют сдачи дополнительных экзаменов в университетах (Aufnahmeprüfung), в частности публицистика, медицина и искусствоведение.

Какая система вступительных экзаменов в Германии и Австрии / Фото Colourbox

Италия

В Италии требованием для поступления в вуз является успешное окончание абитуриентом обучения в школе и получение аттестата. Единственный вступительный экзамен необходимо сдавать на такие специальности, как архитектура, медицина и хирургия, ветеринарная медицина, стоматология.

Чтобы получить аттестат, в школах итальянцы сдают три экзамена, в частности 1 устный и 2 письменных.

Швеция

Поступление в вузы Швеции предполагает учет оценок школьного аттестата абитуриента. Кроме этого, выпускники школ сдают независимый шведский тест на академическую пригодность (SweSAT). Он состоит из 160 вопросов, разделенных на 3 блока. Задания в области естественных, математических и гуманитарных наук являются равноценными.

В отличие от ВНО, SweSAT не является бесплатным. Каждый абитуриент должен уплатить 450 шведских крон (около 1 500 гривен) во время регистрации.

Шведский вступительный экзамен не является бесплатным / Фото Pexels

Поступление украинского абитуриента в вузы Европы

Поступить в зарубежный вуз украинцам после окончания школы часто можно на основе украинского аттестата о полном общем среднем образовании. Предварительно его необходимо перевести на язык страны, в которой абитуриент планирует учиться, а некоторые государства требуют дополнительно апостиль и нотариальное заверение перевода документов.

Кроме этого, каждый отдельный вуз или специальность предлагают украинцам сдать дополнительные тесты, подтверждающие необходимую квалификацию. Большинство иностранных высших учебных заведений также требуют сертификат о знании государственного языка страны или достаточный уровень английского.

Учиться в зарубежном вузе / Фото Pexels

Во многих странах Европы также возможное поступление на магистратуру на основании украинских дипломов бакалавра. Поскольку сегодня документ украинского образца дублируется на английском языке, переводить его на еще один иностранный часто нет необходимости.

Множество европейских вузов имеют онлайн-системы подачи документов, поэтому подать заявку можно и с Украины. На официальных сайтах высших учебных заведений перечислены все требования к иностранным поступающим.

Перед подачей заявки, следует внимательно ознакомиться со всеми требованиями вуза. Распечатать информацию помогут принтеры, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи, а удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволят без лишних усилий позаботиться об их наполнении.

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Готовьтесь к поступлению вместе с принтерами Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

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