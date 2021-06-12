Кому нужно поступать в вузы на основе собеседования и экзаменов в 2021 году

12 июня 2021 , 15:59
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Источник:

Освита.ua

Уже через месяц абитуриенты начнут подавать документы в вузы. И в условиях приема на обучение в университете в 2021 году определены категории лиц, которые должны проходить собеседование или вступительные экзамены.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно.

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Кто имеет право на вступление по собеседованию

Такое право имеют:

  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • лица, которым законом о статусе граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы предоставлено право на прием без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования;
  • лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение (по рекомендации органов здравоохранения и социальной защиты населения).

Кто имеет право на поступление по результатам экзаменов

Такое право имеют:

  • лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, в том числе те, кто проходит военную службу (кроме военнослужащих срочной службы);
  • лица, которым отказали в регистрации для участия в ВНО в 2021 году из-за невозможности создания особых специальных условий (при условии подачи в приемную комиссию учреждения высшего образования копии медицинского заключения;
  • лица, которые в 2021 году не принимали участия в основной и дополнительной сессиях ВНО по определенному предмету из-за заболевания или патологического состояния;
  • лица, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донбасса, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя;
  • лица, уволенные с военной службы начиная с 1 декабря 2020 голда включительно;
  • граждане Украины, которые закончили школу за рубежом в период между 1 сентября 2020 и 30 ноября 2021 года (только при условии вступления в контракт).
Перечень документов для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов, смотрите по ссылке.

Кроме того, на некоторые специальности установлены ​​творческие зачеты. Они могут проводиться для всех специальностей отрасли 01 "Образование / Педагогика" и специальности 022 "Дизайн" (кроме специализаций, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса).

Автор: Марія Бондар