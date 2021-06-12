Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно.

К теме Поступить на бакалавра в 2021: все детали и ответы на самые распространенные вопросы абитуриентов

Кто имеет право на вступление по собеседованию

Такое право имеют:

лица с инвалидностью вследствие войны;

лица, которым законом о статусе граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы предоставлено право на прием без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования;

лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение (по рекомендации органов здравоохранения и социальной защиты населения).

Кто имеет право на поступление по результатам экзаменов

Такое право имеют:

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, в том числе те, кто проходит военную службу (кроме военнослужащих срочной службы);

лица, которым отказали в регистрации для участия в ВНО в 2021 году из-за невозможности создания особых специальных условий (при условии подачи в приемную комиссию учреждения высшего образования копии медицинского заключения;

лица, которые в 2021 году не принимали участия в основной и дополнительной сессиях ВНО по определенному предмету из-за заболевания или патологического состояния;

лица, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донбасса, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя;

лица, уволенные с военной службы начиная с 1 декабря 2020 голда включительно;

граждане Украины, которые закончили школу за рубежом в период между 1 сентября 2020 и 30 ноября 2021 года (только при условии вступления в контракт).

Перечень документов для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов, смотрите по ссылке.

Кроме того, на некоторые специальности установлены ​​творческие зачеты. Они могут проводиться для всех специальностей отрасли 01 "Образование / Педагогика" и специальности 022 "Дизайн" (кроме специализаций, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса).