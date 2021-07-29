Как поступающим подать оригиналы документов в вузы: инструкция и сроки
Источник:24 канал
Украинские абитуриенты 28 июля узнали, прошли ли они на бюджет. Поэтому, до 2 августа абитуриенты должны подать оригиналы документов в вузы. Как подать документы - читайте в статье.
В МОН сообщили, что в этом году бакалаврат вступили почти 65 тысяч абитуриентов.
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Теперь напротив заявления абитуриента в электронном кабинете, по котором он вступил на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".
Те абитуриенты, кто откажутся от рекомендации или не успеют подать оригиналы в вуз, не получат бюджетное место в 2021 году. А те абитуриенты, которые до сих пор не получили ни одной рекомендации на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
Как подать оригиналы документов в вузы
С 28 июля в течение нескольких дней поступающие должны подать оригиналы документов в вузы.
Какие оригиналы подать в вузы:
- копию документа, удостоверяющего личность (и предъявить оригинал);
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
- копию военно-учетного документа (и предъявить оригинал);
- оригиналы сертификатов ВНО;
- 4 цветные фотографии 3x4;
- другие документы, предусмотренные правилами приема соответствующего вуза.
Нужно ли поступающему проходить медосмотр перед вступлением? Для поступления в вуз абитуриентам нужна справка № 086/о. Ее надо подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации. Как получить справку, осмотр у каких врачей надо пройти и все детали о медосмотре поступающих – читайте в статье.
Как только абитуриент соберет все необходимые документы, он должен:
- привезти документы в приемную комиссию,
- прислать их по почте (с обязательным описанием вложений),
- отправить по электронной почте (с наложением на сканкопию КЭП абитуриента).
Крайний срок подачи документов
Поступающие должны подать оригиналы документов в вузы в течение недели – до понедельника, 2 августа (до 18:00).
Официальное зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.
Сроки поступления в 2021 году / Инфографика МОН
Какие вузы и специальности стали популярными в 2021
Отметим, что в этом году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений является КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко и КПИ им. И. Сикорского. 20 университетов, которые стали самыми популярными в 2021, – читайте в статье.
Поступающие на бакалаврат выбирают такие специальности:
- Филология – 76 371 поданных заявлений;
- Право – 67 720 поданных заявлений;
- Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;
- Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;
- Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;
- Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;
- Журналистика – 43 215 поданных заявлений;
- Психология – 39 529 поданных заявлений;
- Экономика – 37 464 поданных заявлений;
- Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.
10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.