Как поступающим подать оригиналы документов в вузы: инструкция и сроки

29 июля 2021 , 09:25
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Источник:

24 канал

Украинские абитуриенты 28 июля узнали, прошли ли они на бюджет. Поэтому, до 2 августа абитуриенты должны подать оригиналы документов в вузы. Как подать документы - читайте в статье.

В МОН сообщили, что в этом году бакалаврат вступили почти 65 тысяч абитуриентов.

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Теперь напротив заявления абитуриента в электронном кабинете, по котором он вступил на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

Те абитуриенты, кто откажутся от рекомендации или не успеют подать оригиналы в вуз, не получат бюджетное место в 2021 году. А те абитуриенты, которые до сих пор не получили ни одной рекомендации на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Как подать оригиналы документов в вузы

С 28 июля в течение нескольких дней поступающие должны подать оригиналы документов в вузы.

Какие оригиналы подать в вузы:

  • копию документа, удостоверяющего личность (и предъявить оригинал);
  • оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
  • копию военно-учетного документа (и предъявить оригинал);
  • оригиналы сертификатов ВНО;
  • 4 цветные фотографии 3x4;
  • другие документы, предусмотренные правилами приема соответствующего вуза.

Нужно ли поступающему проходить медосмотр перед вступлением? Для поступления в вуз абитуриентам нужна справка № 086/о. Ее надо подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации. Как получить справку, осмотр у каких врачей надо пройти и все детали о медосмотре поступающих – читайте в статье.

Как только абитуриент соберет все необходимые документы, он должен:

  • привезти документы в приемную комиссию,
  • прислать их по почте (с обязательным описанием вложений),
  • отправить по электронной почте (с наложением на сканкопию КЭП абитуриента).

Крайний срок подачи документов

Поступающие должны подать оригиналы документов в вузы в течение недели – до понедельника, 2 августа (до 18:00).

Официальное зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.


Сроки поступления в 2021 году / Инфографика МОН

Какие вузы и специальности стали популярными в 2021

Отметим, что в этом году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений является КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко и КПИ им. И. Сикорского. 20 университетов, которые стали самыми популярными в 2021, – читайте в статье.

Поступающие на бакалаврат выбирают такие специальности:

  • Филология – 76 371 поданных заявлений;
  • Право – 67 720 поданных заявлений;
  • Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;
  • Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;
  • Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;
  • Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;
  • Журналистика – 43 215 поданных заявлений;
  • Психология – 39 529 поданных заявлений;
  • Экономика – 37 464 поданных заявлений;
  • Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
  • НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
  • Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
  • Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.
Автор: Марія Бондар