В МОН сообщили, что в этом году бакалаврат вступили почти 65 тысяч абитуриентов.

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Теперь напротив заявления абитуриента в электронном кабинете, по котором он вступил на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

Те абитуриенты, кто откажутся от рекомендации или не успеют подать оригиналы в вуз, не получат бюджетное место в 2021 году. А те абитуриенты, которые до сих пор не получили ни одной рекомендации на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Как подать оригиналы документов в вузы

С 28 июля в течение нескольких дней поступающие должны подать оригиналы документов в вузы.

Какие оригиналы подать в вузы:

копию документа, удостоверяющего личность (и предъявить оригинал);

оригиналы документа об образовании и приложения к нему;

копию военно-учетного документа (и предъявить оригинал);

оригиналы сертификатов ВНО;

4 цветные фотографии 3x4;

другие документы, предусмотренные правилами приема соответствующего вуза.

Нужно ли поступающему проходить медосмотр перед вступлением? Для поступления в вуз абитуриентам нужна справка № 086/о. Ее надо подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации. Как получить справку, осмотр у каких врачей надо пройти и все детали о медосмотре поступающих – читайте в статье.

Как только абитуриент соберет все необходимые документы, он должен:

привезти документы в приемную комиссию,

прислать их по почте (с обязательным описанием вложений),

отправить по электронной почте (с наложением на сканкопию КЭП абитуриента).

Крайний срок подачи документов

Поступающие должны подать оригиналы документов в вузы в течение недели – до понедельника, 2 августа (до 18:00).

Официальное зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.



Сроки поступления в 2021 году / Инфографика МОН

Какие вузы и специальности стали популярными в 2021

Отметим, что в этом году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений является КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко и КПИ им. И. Сикорского. 20 университетов, которые стали самыми популярными в 2021, – читайте в статье.

Поступающие на бакалаврат выбирают такие специальности:

Филология – 76 371 поданных заявлений;

Право – 67 720 поданных заявлений;

Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;

Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;

Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;

Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;

Журналистика – 43 215 поданных заявлений;

Психология – 39 529 поданных заявлений;

Экономика – 37 464 поданных заявлений;

Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов: