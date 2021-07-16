Как абитуриенты выбирают университеты и в каких сферах мечтают работать

Сейчас абитуриенты среди десятков различных вузов выбирают университет, в котором планируют получить высшее образование. По их словам, учитывать нужно не только популярность университета, но и на успешность его выпускников. Поэтому 24 канал собрал признания будущих студентов о том, где они мечтают учиться и как выбирают вуз.

Как абитуриенты выбирают вузы

Абитуриентка Алина Покропивная уверяет, что уже выбрала университеты, в которые будет подавать документы.

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"Я учитывала отзывы студентов, смотрела разные видео в интернете, на сайте университетов, читала о них и учитывала внутренние ощущения -" тянет меня туда или нет ", – рассказывает девушка.

Похожие мысли возникают и у другой выпускницы Ирины. Девушка по примеру старшей сестры мечтает учиться на журналистике. К выбору вуза подошла не менее серьезно. Поскольку уверена, что в будущем будет работать по этой специальности.

Я советовалась с родителями, со знакомыми, смотрела разные видео. Большими примером в этой сфере стала моя сестра, а также ее муж. Я смотрела на их работу, и это привлекло меня,

– говорит Ирина Школьник.

Сейчас в Украине почти три сотни высших учебных заведений. Среди них университеты, академии, институты и консерватории, часть из них – частные.

А рейтинг лучших не покидают – КНУ им. Тараса Шевченко, КПИ им. И. Сикорского, Киево-Могилянская академия и ЛНУ Ивана Франко и ХНУ им. В. Каразина.



Десятка лучших вузов в Украине 2021 / Инфографика 24 каналу

Стоимость обучения в украинских вузах сейчас колеблется в зависимости от специальности, города и самого заведения – от 15 до 50 тысяч гривен в год.

Но уровень преподавания в большинстве оставляет желать лучшего, так как украинские учебные программы – устаревшие. А количество преподавателей-теоретиков в разы превышает преподавателей с практическими навыками.

Из-за этого многие действительно амбициозных и талантливых студентов покидает Украину. Поэтому Мировой банк в этом году выделит 200 миллионов долларов на сокращение украинских вузов. Чтобы повысить качество высшего образования.

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"Мы сделали 7 процессов объединения и протестов нет, так все понимают, что там где 800 студентов или 300 студентов – это не университет", – считает министр образования Сергей Шкарлет.

В каких сферах мечтают работать студенты

Впрочем, по словам специалистов, работодатели массово не могут найти необходимых работников. Еще сложнее с техническим специальностям, где крупные компании самостоятельно готовы обучать с нуля нужных специалистов.

Мы видим в 2021 году вновь возвращение к дефициту кадров. И количество вакансии увеличивается очень быстро. В топ-3, где хотят видеть себя студенты, это – торговля и продажи, IT, а также сфера обслуживания, в частности рестораны,

– рассказывает руководитель направления OLX "Работа" Мария Абдуллина.

В МОН признают, что фактически уровень высшего образования в Украине – низкий. А наличие диплома – это давно не показатель успешности, поэтому в Минобразования надеются, что уменьшение количества вузов должно улучшить качество образования.

К слову, в Украине с 14 июля начался прием электронных заявлений в высшие учебные заведения. Это будет продолжаться до 16 июля – для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсами до 23 июля для всех остальных. Добавим, что абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.