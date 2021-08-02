Поступающие на магистратуру по направлению "Право" прошли на бюджет: как подать оригиналы
Источник:Министерство образования и науки
869 поступающих в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право" получили рекомендации на бюджет. Списки зачисленных должны обнародовать приемные комиссии. Как подать оригиналы документов в вузы – читайте в статье.
В МОН отметили, что 826 поступающих прошли на бюджет в магистратуру по специальности "Право", и только 43 поступающих – по специальности "Международное право".
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Списки должны в ближайшее время обнародовать приемные комиссии университетов, которые получили информацию в ЕГЕБО. Также абитуриенты могут проверить, прошли ли на бюджет, на сайте vstup.edbo.gov.ua заполнив в форме запроса необходимые сведения.
В то же время в кабинетах поступающих напротив соответствующего заявления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению" (обучение за средства государственного (регионального) бюджета).
Как подать оригиналы документов
Поступающие в магистратуру должны до 7 августа (18:00) подать оригиналы документов в вузы. А официальное зачисление на бюджет состоится 12 августа.
Какие оригиналы нужны:
- копия документа, удостоверяющего личность (при личной подаче документов необходимо предъявить оригинал);
- оригинал документа об образовании и приложение к нему;
- копия военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
- сертификаты ВНО;
- 4 цветные фото 3Х4;
- подписать распечатанное приемной комиссией заявление на поступление (для тех поступающих, которые подавали заявления через е-кабинет и лично выполняют требования к зачислению);
- другие документы, предусмотренные правилами поступления конкретного вуза.
Отметим, что абитуриент может лично привезти оригиналы документов в вузы. Или отправить их:
- обычной почтой с обязательным описанием вложений в адрес приемной комиссии учреждения, указанный в реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО;
- электронно с использованием квалифицированной электронной подписи осуществляется на официальный электронный адрес приемной комиссии заведения.
Добавим, что поступающему в случае электронной подачи оригиналов нужно подписать КЭП (соответствующая инструкция опубликована на странице Минцифры) или распечатать/написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на вступление.
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В случае дистанционного предоставления оригиналов необходимых документов заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.