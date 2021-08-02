В МОН отметили, что 826 поступающих прошли на бюджет в магистратуру по специальности "Право", и только 43 поступающих – по специальности "Международное право".

К теме Завершается прием оригиналов документов от абитуриентов на бакалавриат

Списки должны в ближайшее время обнародовать приемные комиссии университетов, которые получили информацию в ЕГЕБО. Также абитуриенты могут проверить, прошли ли на бюджет, на сайте vstup.edbo.gov.ua заполнив в форме запроса необходимые сведения.

В то же время в кабинетах поступающих напротив соответствующего заявления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению" (обучение за средства государственного (регионального) бюджета).

Как подать оригиналы документов

Поступающие в магистратуру должны до 7 августа (18:00) подать оригиналы документов в вузы. А официальное зачисление на бюджет состоится 12 августа.

Какие оригиналы нужны:

копия документа, удостоверяющего личность (при личной подаче документов необходимо предъявить оригинал);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копия военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фото 3Х4;

подписать распечатанное приемной комиссией заявление на поступление (для тех поступающих, которые подавали заявления через е-кабинет и лично выполняют требования к зачислению);

другие документы, предусмотренные правилами поступления конкретного вуза.

Отметим, что абитуриент может лично привезти оригиналы документов в вузы. Или отправить их:

обычной почтой с обязательным описанием вложений в адрес приемной комиссии учреждения, указанный в реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО;

электронно с использованием квалифицированной электронной подписи осуществляется на официальный электронный адрес приемной комиссии заведения.

Добавим, что поступающему в случае электронной подачи оригиналов нужно подписать КЭП (соответствующая инструкция опубликована на странице Минцифры) или распечатать/написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на вступление.

Читайте также В частных вузах на бюджете будут учиться 43 абитуриента: перечень специальностей

В случае дистанционного предоставления оригиналов необходимых документов заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.