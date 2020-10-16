Поступающие в магистратуру обязательно будут сдавать ВНО по иностранному языку в 2021 году
Единый вступительный экзамен по иностранному языку станет обязательным для поступления на магистратуру на все специальности.
Об этом говорится в новых условиях приема на обучение в вузы в 2021 году, передает пресс-служба Министерства образования и науки.
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Кроме того, некоторые университеты смогут придавать больший вес профессиональному вступительному экзамену. В таком случае на экзамен по иностранному языку будет оставаться не менее 25%.
Также поступающие в магистратуру смогут использовать результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, а результаты единого профессионального вступительного экзамена – только 2021 года.
Отметим, что в новых условиях также говорится о том, что вступительная кампания в 2021 году пройдет в июле, а не августе, чтобы абитуриенты и члены приемных комиссий могли отдохнуть перед началом учебного года.