Единый вступительный экзамен по иностранному языку станет обязательным для поступления на магистратуру на все специальности.

Об этом говорится в новых условиях приема на обучение в вузы в 2021 году, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

Важно! Поступление-2021: обнародовали новые условия приема в вузы

Кроме того, некоторые университеты смогут придавать больший вес профессиональному вступительному экзамену. В таком случае на экзамен по иностранному языку будет оставаться не менее 25%.

Также поступающие в магистратуру смогут использовать результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, а результаты единого профессионального вступительного экзамена – только 2021 года.

Отметим, что в новых условиях также говорится о том, что вступительная кампания в 2021 году пройдет в июле, а не августе, чтобы абитуриенты и члены приемных комиссий могли отдохнуть перед началом учебного года.