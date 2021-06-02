Абитуриенты с оккупированных территорий до 1 сентября будут жить и проходить курсы при вузах

Специальные подготовительные учебные курсы на базе вузов для детей, проживающих в оккупированных регионах Донбасса и Крыма, начинаются уже с 29 июня и продлятся до 31 августа. В настоящее время детям с ВОТ предоставят жилье.
Член образовательного комитета ВР Роман Грищук на форуме "Украина 30. Образование и наука" рассказал, что этот проект может стать одним из инструментов реинтеграции молодежи с оккупированных территорий.
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По его словам, на курсах дети смогут подтянуть знание украинского языка и истории Украины.
"Это нужно для того, чтобы с 1 сентября они могли чувствовать себя сильнее и смогли выходить на учебу вместе со всеми", – рассказал Грищук.
А на время прохождения курсов абитуриентов с ВОТ обеспечат:
- бесплатным жильем в общежитиях,
- ежемесячно будут платить стипендию 4 590 гривен.
Отметим, что для участия в проекте выпускники должны до 1 июня подать документы в один из 23 университетов, на базе которых будут проходить курсы. Зачисление продлится до 20 июня.
В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов с ВОТ:
- Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
- Харьковский политехнический институт
- Мариупольский государственный университет
- Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета”
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
- Донецкий национальный технический университет
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Луганский национальный аграрный университет
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
- Университет Государственной фискальной службы Украины
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
- Приазовский государственный технический университет
- Донбасский государственный педагогический университет
- НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Полтавская государственная аграрная академия
- Донецкий национальный медицинский университет
- Донбасская государственная машиностроительная академия
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет
- Луганский государственный медицинский университет
- Измаильский государственный гуманитарный университет
- Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко
- Одесская национальная академия пищевых технологий.
Грищук добавил, что с 29 июня начнутся курсы, и абитуриенты, которые приедут подавать документы в вузы, смогут поселиться при выбранном учебном заведении. Но это не обязательно должен быть тот вуз, в который ребенок будет поступать.
Добавим, что в конце курсов участники получат сертификат, сдав итоговый экзамен.
Ожидается, что эти курсы со стипендией и проживанием помогут решить проблему "одного выезда", когда ребенку сложно вернуться на оккупированную территорию. Поэтому время до начала учебного года они могут провести при университете.
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В то же время вузам, которые будут участвовать в проекте, компенсируют стоимость обучения и проживания в общежитиях.
Вероятно, в 2021 году такие подготовительные курсы будут проходить от 500 до 750 детей с оккупированных территорий.
К слову, в МОН рассказали, как абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы:
- выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" при вузе,
лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в этом центре (поступление на бюджет в пределах квоты-2 продлится до 20 августа),
- сдать на базе центра два экзамена ГИА (по украинскому языку и истории Украины) и один профильный экзамен (который установит вуз).