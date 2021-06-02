Член образовательного комитета ВР Роман Грищук на форуме "Украина 30. Образование и наука" рассказал, что этот проект может стать одним из инструментов реинтеграции молодежи с оккупированных территорий.

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По его словам, на курсах дети смогут подтянуть знание украинского языка и истории Украины.

"Это нужно для того, чтобы с 1 сентября они могли чувствовать себя сильнее и смогли выходить на учебу вместе со всеми", – рассказал Грищук.

А на время прохождения курсов абитуриентов с ВОТ обеспечат:

бесплатным жильем в общежитиях,

ежемесячно будут платить стипендию 4 590 гривен.

Отметим, что для участия в проекте выпускники должны до 1 июня подать документы в один из 23 университетов, на базе которых будут проходить курсы. Зачисление продлится до 20 июня.

В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов с ВОТ:

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля Харьковский политехнический институт Мариупольский государственный университет Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета” Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко Донецкий национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Луганский национальный аграрный университет Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Университет Государственной фискальной службы Украины Львовский национальный университет имени Ивана Франко Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Приазовский государственный технический университет Донбасский государственный педагогический университет НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Полтавская государственная аграрная академия Донецкий национальный медицинский университет Донбасская государственная машиностроительная академия Херсонский государственный аграрно-экономический университет Луганский государственный медицинский университет Измаильский государственный гуманитарный университет Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко Одесская национальная академия пищевых технологий.

Грищук добавил, что с 29 июня начнутся курсы, и абитуриенты, которые приедут подавать документы в вузы, смогут поселиться при выбранном учебном заведении. Но это не обязательно должен быть тот вуз, в который ребенок будет поступать.

Добавим, что в конце курсов участники получат сертификат, сдав итоговый экзамен.

Ожидается, что эти курсы со стипендией и проживанием помогут решить проблему "одного выезда", когда ребенку сложно вернуться на оккупированную территорию. Поэтому время до начала учебного года они могут провести при университете.

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В то же время вузам, которые будут участвовать в проекте, компенсируют стоимость обучения и проживания в общежитиях.

Вероятно, в 2021 году такие подготовительные курсы будут проходить от 500 до 750 детей с оккупированных территорий.

К слову, в МОН рассказали, как абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы: