Абитуриенты часто ошибаются в приоритетах заявлений, – эксперт назвала распространенный пример

Одной из самых больших проблем вступительной кампании является то, что абитуриенты на бюджет неверно определяют приоритеты поданных в вузы заявлений. Из-за этого они теряют возможность получить бюджетное место.

И. о. директора департамента контроля в сфере высшего, профессионального образования и образования взрослых ГСКО Наталья Витранюк отметила, что не все абитуриенты понимают логику зачисления на бюджет.

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"Более того – это не понимают их родители, и поэтому обращений с вопросами "почему нас не зачислили?" много", – заметила она.

Распространенный пример ошибки в приоритетах заявлений

По словам эксперта, большая катастрофа в том, что абитуриенты когда расставляют эти приоритеты, невнимательно читают правила приема, и расставляют их неправильно.

Иногда абитуриенты, имея конкурсный балл 130 баллов, подают заявление по первому приоритету на специальность "Международные отношения" в КНУ им. Шевченко, где проходной балл значительно выше,

– заявила Наталья Витранюк.

Следствием такого непонимания поступающими определения приоритетности заявлений является потеря права учиться за средства государственного бюджета минимум на год.

Зачем указывать приоритетность заявлений

Важная составляющая алгоритма вступления – приоритетность, которая указывает на очередность рассмотрения ваших заявлений на вступление.

При подаче заявлений поступающий должен расположить их в порядке своей заинтересованности, где на первом месте будет учебное заведение, в котором он желает учиться больше всего, а следующий – с более низким приоритетом.

Во время работы алгоритма адресного размещения заявления рассматриваются поочередно. Например, вы подали все 5 заявлений, то к рассмотрению сначала берется заявление с первым приоритетом. И если это заявление получит рекомендацию на бюджет, то другие заявления не будут рассматриваться. Если же в заявлении отказано – будет рассматриваться вторая и т.д.

Помните! После подачи заявления изменить приоритетность невозможно.

Зачем указывать приоритет? Поступающий может просто подать одно заявление. Но если по результатам работы алгоритма, его конкурсный балл окажется недостаточным для поступления на бюджет на выбранную специальность, то он сможет учиться только на контракте.

К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. 10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов: