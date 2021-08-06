И. о. директора департамента контроля в сфере высшего, профессионального образования и образования взрослых ГСКО Наталья Витранюк отметила, что не все абитуриенты понимают логику зачисления на бюджет.
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"Более того – это не понимают их родители, и поэтому обращений с вопросами "почему нас не зачислили?" много", – заметила она.
Распространенный пример ошибки в приоритетах заявлений
По словам эксперта, большая катастрофа в том, что абитуриенты когда расставляют эти приоритеты, невнимательно читают правила приема, и расставляют их неправильно.
Иногда абитуриенты, имея конкурсный балл 130 баллов, подают заявление по первому приоритету на специальность "Международные отношения" в КНУ им. Шевченко, где проходной балл значительно выше,
– заявила Наталья Витранюк.
Следствием такого непонимания поступающими определения приоритетности заявлений является потеря права учиться за средства государственного бюджета минимум на год.
Зачем указывать приоритетность заявлений
Важная составляющая алгоритма вступления – приоритетность, которая указывает на очередность рассмотрения ваших заявлений на вступление.
При подаче заявлений поступающий должен расположить их в порядке своей заинтересованности, где на первом месте будет учебное заведение, в котором он желает учиться больше всего, а следующий – с более низким приоритетом.
Во время работы алгоритма адресного размещения заявления рассматриваются поочередно. Например, вы подали все 5 заявлений, то к рассмотрению сначала берется заявление с первым приоритетом. И если это заявление получит рекомендацию на бюджет, то другие заявления не будут рассматриваться. Если же в заявлении отказано – будет рассматриваться вторая и т.д.
Зачем указывать приоритет? Поступающий может просто подать одно заявление. Но если по результатам работы алгоритма, его конкурсный балл окажется недостаточным для поступления на бюджет на выбранную специальность, то он сможет учиться только на контракте.
К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. 10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.