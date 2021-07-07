Поступление-2021: сколько кабинетов создали абитуриенты и когда можно подавать документы в вузы

1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты в течение недели регистрировали свои е-кабинеты для поступления, и еще через неделю начнут подавать документы в вузы.

Только за первые сутки свои е-кабинеты зарегистрировали 38 тысяч абитуриентов. А за всю неделю это сделали более 132 тысяч абитуриентов.

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Несмотря на нагрузку из-за массовой регистрации, сайт Вступительной кампании функционирует в обычном режиме.

Сколько поступающих зарегистрировали е-кабинеты:

для поступления на бакалавра после школы – активировано более 122 тысяч е-кабинетов,

для поступления на магистратуру после бакалавриата – активировано 209 е-кабинетов,

для вступления на бакалавриат после окончания колледжа или техникума – активировано почти 10 тысяч е-кабинетов.

Отметим, что после регистрации активировать кабинет нужно в течение часа. Если поступающий этого не сделает, ему придется регистрировать е-кабинет еще раз.

В МОН говорят, что электронные кабинеты поступающих будут работать до 30 сентября.

Как зарегистрировать е-кабинет поступающего

Через электронные кабинеты поступающие в этом году будут подавать заявления для поступления в вузы. Поэтому, на этот сервис абитуриенты должны загрузить свои данные.

Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести следующие данные:

один из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);

свидетельство о среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.

Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и подобных.

Какие данные необходимо загрузить в электронной кабинета? После активации электронного кабинета нужно загрузить такую ​​информацию о поступающем:

контактный номер телефона (в формате +380): это нужно для оперативной связи вуза с абитуриентом;

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Когда вузы начнут принимать документы

Все файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

Поступающие смогут начать подавать электронные заявления для поступления в вузы через созданные е-кабинеты с 14 июля.

У абитуриентов будет всего несколько дней. Так, до 16 июля должны подать документы те абитуриенты, которые поступают по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам. А до 23 июля – поступающие по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 до 13 июля.

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Сколько заявлений можно подать? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

Кроме того, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно указать его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

Сроки вступительной кампании в 2021 году