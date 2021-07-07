Поступление-2021: сколько кабинетов создали абитуриенты и когда можно подавать документы в вузы
Источник:Министерство образования и науки
1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты в течение недели регистрировали свои е-кабинеты для поступления, и еще через неделю начнут подавать документы в вузы.
Только за первые сутки свои е-кабинеты зарегистрировали 38 тысяч абитуриентов. А за всю неделю это сделали более 132 тысяч абитуриентов.
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Несмотря на нагрузку из-за массовой регистрации, сайт Вступительной кампании функционирует в обычном режиме.
Сколько поступающих зарегистрировали е-кабинеты:
- для поступления на бакалавра после школы – активировано более 122 тысяч е-кабинетов,
- для поступления на магистратуру после бакалавриата – активировано 209 е-кабинетов,
- для вступления на бакалавриат после окончания колледжа или техникума – активировано почти 10 тысяч е-кабинетов.
Отметим, что после регистрации активировать кабинет нужно в течение часа. Если поступающий этого не сделает, ему придется регистрировать е-кабинет еще раз.
В МОН говорят, что электронные кабинеты поступающих будут работать до 30 сентября.
Как зарегистрировать е-кабинет поступающего
Через электронные кабинеты поступающие в этом году будут подавать заявления для поступления в вузы. Поэтому, на этот сервис абитуриенты должны загрузить свои данные.
Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести следующие данные:
- один из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);
- свидетельство о среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.
Какие данные необходимо загрузить в электронной кабинета? После активации электронного кабинета нужно загрузить такую информацию о поступающем:
- контактный номер телефона (в формате +380): это нужно для оперативной связи вуза с абитуриентом;
- цветную фотографию поступающего (3х4 см);
- фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.
Когда вузы начнут принимать документы
Поступающие смогут начать подавать электронные заявления для поступления в вузы через созданные е-кабинеты с 14 июля.
У абитуриентов будет всего несколько дней. Так, до 16 июля должны подать документы те абитуриенты, которые поступают по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам. А до 23 июля – поступающие по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 до 13 июля.
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Сколько заявлений можно подать? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.
Кроме того, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно указать его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – подача оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет