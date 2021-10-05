Исследователи заметили, что большинство детей во всем мире пострадали от карантинов, закрытых школ и нарушений распорядка дня. Молодежь испытывает страх и неуверенность в завтрашнем дне.

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Так, почти треть детей в Камеруне (государство в Центральной Африке) заявили, что часто испытывали депрессию не имели интереса к урокам. Так же чувствовал себя каждый пятый ребенок в Великобритании и каждый десятый ребенок в Эфиопии и Японии.

В отчете подчеркивается, что более одного из семи детей в возрасте от 10 до 19 лет (13%) живут уже с диагностированным психическим расстройством. Это 89 миллионов ребят и 77 миллионов девушек.

Из-за карантина много детей провели часть своей жизни вдали от семьи, друзей, школьных классов и игр – ключевых элементов детства,

– сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

По ее словам, влияние значительно, и это только часть проблемы. "Еще до начала пандемии слишком много детей уже были обременены существующими проблемами психического здоровья", – добавила она.

Диагностированы проблемы психического здоровья:

тревога;

аутизм;

биполярное расстройство;

СДВГ;

депрессия

расстройства питания;

шизофрения.

В отчете также отмечается, что ежегодно примерно 45 800 подростков умирают из-за самоубийства.

Эксперты добавляют, что проблемы психики также влияют на мировую экономику. В отчете показано, что мировая экономика ежегодно несет 387,2 миллиардов долларов убытков в год из-за проблем с психическим здоровья.

Ранее ученые провели похожее исследование по влиянию карантина на ментальное здоровье детей. Выяснилось, что дети, которые учатся дистанционно из-за COVID-19, переживают больше психологических трудностей.

По словам ученых, психическое состояние учеников зависит от трех показателей – возраста, уровня материальной обеспеченности и расовой или этнической принадлежности.