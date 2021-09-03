Поставили условие: учителя на Прикарпатье прекратили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Учителя 23 школ Долинской общины в Ивано-Франковской области прекратили забастовку из-за задолженности зарплаты. Педагоги начали работать, но поставили чиновникам условие. Деньги уже начали возвращать.

Учительница лицея № 5 Надежда Новошицкая рассказала, что учителя провели совещание и проголосовали за то, чтобы выйти на работу. Поэтому забастовку пока прекратили.

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Какое условие поставили учителя

В Ивано-Франковской ОГА инициативная группа Долинской общины встретилась с представителями департаментов образования и науки. Они говорили о том, каким образом прекратить забастовку и удовлетворить требования учителей.

Там возникло предложение, что до 20 сентября чиновники будут решать финансовые проблемы, которые возникли у педагогов Долинской общины.

Мы сегодня вышли работать с таким условием, если нам не выплатят деньги до 20 сентября, мы снова будем бастовать,

– сказала Новошицкая.

Учителям начали возвращать деньги

В то же время председатель профсоюза педагогов Долинской общины Иван Мельник рассказал, что по состоянию на 3 сентября работникам 18 из школ уже заплатили отпускные.

Учительница Надежда Новошицкая подтвердила информацию. По ее словам, учителям уже полностью закрыли отпускные. "Мы сейчас ожидаем часть августовских денег, и нам еще обещают аванс за сентябрь", – добавила она.

Отметим, что задолженность учителям составляла более 22 миллионов гривен.

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К слову, зарплата работников в сфере образования уменьшилась на 17%, по сравнению со средним уровнем заработных плат в Украине. Так, средняя зарплата педагогов в июле 2021 года составила 11 895 гривен.

Добавим, что в начале 2021 году зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. Шкарлет пообещал, что в 2022 году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате. Сколько получают учителя в Европе – читайте в статье.