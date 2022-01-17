Чиновники Волыни говорят, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества старшеклассников, которые хотят получить профессию водителя и получить соответствующее удостоверение.

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Поэтому при содействии народного депутата Ирины Констанкевич школа №4 в Киверцах получила автотренажер, набор учебно-методических материалов и программное обеспечение к нему.

Такое приобретение позволит восстановить в учебном заведении профильный предмет автодела на современном уровне.

В школу купили автотренажер для школьников / Фото Insider media

Старшеклассники будут изучать строение автомобиля, правила дорожного движения и приобретать практические навыки управления транспортными средствами.

К слову, после гибели школьника в общине на Волыни ученикам запретили выходить за пределы школы во время уроков и перерывов. Такое решение приняли в 9 школах. Что известно о смерти ученика – читайте в статье.