В Сербии пропагандируют луганских боевиков в детском конкурсе: Украина протестует

В Сербии проводят конкурс детских рисунков на тему "Волшебный мир сказки". Однако участие в нем принимают дети с временно оккупированных территорий, которые представляют террористические организации боевиков. Поэтому украинское посольство выразило решительный протест.

Участие детей, представляющих террористические организации возмутило украинскую сторону. Поэтому наше посольство в Белграде выразило протест.

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Украина призвала прекратить пропаганду террористов

Украинские дипломаты убеждены, что участие детей с временно оккупированных территорий Донбасса в конкурсе от террористических организаций является пропагандой боевиков. В посольстве отметили, что такие действия являются откровенным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Таким же нарушением является признание террористических организаций "государствами".

Из-за этого посольство Украины призвало власти Сербии и края Опово, которое проводит конкурс рисунков.

Посольство Украины в Республике Сербия также требует приостановить деятельность с участием детей, направленную на содействие террористическим организациям,

– заявили в посольстве.

Украинские дипломаты также отметили, что всегда готовы к сотрудничеству с Сербией и налаживанию отношений.

Последние международные скандалы связанные с оккупированными территориями Украины

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что украинский полуостров Крым является "российским", а санкции против Кремля якобы неэффективными. В администрации политика пытались опровергнуть это заявление.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также высказался в отношении украинского полуострова и тоже назвал его "российским". Более того, он даже высказался о намерениях посетить оккупированный Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным.

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