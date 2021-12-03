В Сербии пропагандируют луганских боевиков в детском конкурсе: Украина протестует
Источник:Посольство Украины в Сербии
В Сербии проводят конкурс детских рисунков на тему "Волшебный мир сказки". Однако участие в нем принимают дети с временно оккупированных территорий, которые представляют террористические организации боевиков. Поэтому украинское посольство выразило решительный протест.
Участие детей, представляющих террористические организации возмутило украинскую сторону. Поэтому наше посольство в Белграде выразило протест.
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Украина призвала прекратить пропаганду террористов
Украинские дипломаты убеждены, что участие детей с временно оккупированных территорий Донбасса в конкурсе от террористических организаций является пропагандой боевиков. В посольстве отметили, что такие действия являются откровенным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Таким же нарушением является признание террористических организаций "государствами".
Из-за этого посольство Украины призвало власти Сербии и края Опово, которое проводит конкурс рисунков.
Посольство Украины в Республике Сербия также требует приостановить деятельность с участием детей, направленную на содействие террористическим организациям,
– заявили в посольстве.
Украинские дипломаты также отметили, что всегда готовы к сотрудничеству с Сербией и налаживанию отношений.
Последние международные скандалы связанные с оккупированными территориями Украины
- Президент Болгарии Румен Радев заявил, что украинский полуостров Крым является "российским", а санкции против Кремля якобы неэффективными. В администрации политика пытались опровергнуть это заявление.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также высказался в отношении украинского полуострова и тоже назвал его "российским". Более того, он даже высказался о намерениях посетить оккупированный Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным.
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