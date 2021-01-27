Из-за карантина дети частично полюбили школу и очное обучение, и теперь они охотно рвутся в классы к сверстникам. Но что делать, если ребенок не хочет идти в школу? Читайте несколько причин и советов, что в таком случае делать родителям.

Источник: "Освіторія"

Психолог Елена Шамрай дала советы родителям, которые не знают, как помочь ребенку "влиться" в учебу после локдауна. Особенно, если ребенок даже не хочет идти в школу и грустит из-за этого.

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Прежде всего, родителям важно знать, какие причины к этому приводят. Ведь здесь точное определение проблемы – это уже большая часть ее решения.

Почему ребенок не хочет идти в школу и как это изменить

Компьютерная зависимость

Иногда дети мечтают, чтобы вся их жизнь переместилась в виртуальную действительность. В таких случаях дети вообще не хотят отрываться от планшета, смартфона или ноутбука, а реальность кажется скучной.

В таких случаях дистанционка воспринимается тоже почти как очередная игра. Но в этом нет ничего плохого если ребенок еще в начальной школе. Но здесь нужно, чтобы и общение, прогулки, спорт, школьная жизнь тоже интересовали.

Чтобы исправить эту проблему, родителям придется потратить на ребенка значительно больше времени, чем обычно. К примеру, предложите отдых на свежем воздухе, пройдите вместе мастер-класс, займитесь хобби и тому подобное. А гаджеты временно ограничьте.

Не подходит режим

Иногда причина очень проста – возвращение в школу ассоциируется с ранними подъемами, а ребенок очень любит поспать. Или возможно, до школы надо добираться более часа.

Если нет возможности это изменить, то стоит хотя бы проследить, чтобы ученик высыпался. Иногда в 1 – 2 классе стоит даже ввести дневной сон.

Страх низких оценок

В начальной школе большинство маленьких учеников уверены, что будут отличниками. Поэтому первый негативный опыт, конечно, разочаровывает. Особенно если учитель упрекает неудачами или стыдит при других.

Но настоящий страх, вплоть до нежелания ходить в школу, развивается лишь если за плохие оценки ругают или наказывают дома. Особенно тяжело, если родители не занимаются с ребенком.

В таком случае родителям надо снизить требования к ребенку и ориентировать его на компетенции, а не оценки, помочь разобраться с пробелами в знаниях.

Конфликт с одноклассником или учителем

Самая типичная причина для подростков – ссора с кем-то. Это может сделать тяжелым пребывание в коллективе. Особенно, если школьник может не сойтись характером с учителем.

Тогда попробуйте узнать, что происходит. Если существует доверие в семье, то после деликатных вопросов подросток расскажет об этом. Возможно, найдется способ разрешить конфликт или смириться с равнодушием бывшего друга. Советы родителей могут пригодиться.

Булінг

Худший случай, почему ребенок не хочет идти в школу – если в классе буллинг. И даже если он не жертва издевательств, но и свидетель, которого не трогают, но который не знает, что делать. Потому что видеть, как на твоих глазах кого-то обижают, тоже тяжелое переживание.

Здесь понять ситуацию можно, если терпеливо и доброжелательно расспросить, как общаются дети на перемене, кого в классе боятся, с кем хотят и с кем не хотят играть и почему, как шутят друг над другом.

Если речь идет о буллинге, то родители должны обращаться к учителям. Ведь сейчас есть закон о предотвращении буллинга и целый алгоритм, как действовать.



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Перенагрузка

Даже если уроки дистанционно проходили в полном объеме, то кружков и дополнительных занятий во время локдауна точно не было. Это все может очень перенагрузить ребенка.

Поэтому если даже двух недель не хватает на отдых, то количество секций и кружков стоит срочно уменьшить.