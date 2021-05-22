Меняем культуру последних звонков в школе: 7 незабываемых идей для праздника

В Украине школы уже начали проводить последние звонки для учеников. И если вам уже надоели традиционные линейки во время жары и официальная атмосфера, эта статья именно для вас. Читайте несколько интересных идей для праздника, которые помогут изменить культуру последних звонков.

Учителя рассказали, как сделать так, чтобы дети не скучали, не закатывали глаза от длинных речей взрослых, а были активными участниками праздника.

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Идеи для незабываемых последних звонков в школе

Бокс на лето

Учитель начальных классов может сделать для учеников на последний звонок специальный бокс. Это классная идея, ведь с детьми вы снова встретитесь в сентябре. И такой формат понравится ученикам.

Когда я еще работала учительницей в Новопечерской школе, в последний день обучения мы давали каждому ребенку бокс с крышкой и задачи: "У вас есть миссия провести замечательное лето, наполняя этот бокс воспоминаниями",

– рассказала педагог Ольга Манмар.



Банка с летними воспоминаниями / Фото Pinterest

Они говорили детям прятать в боксы разные вещи, с которыми дети получат воспоминания летом. Например, это может быть открытка, цветные мелки, необычный листочек, раковина улитки, морской камешек и тому подобное.

Пригласите инфлюенсера, которого уважают дети

Обычно именно директора школ произносят речи на последних звонках. Но не всегда он/она вдохновляет школьников. Эксперт говорит, что лучше пригласить для мотивированного спича инфлюенсера для возрастной группы.

Этот человек может с юмором рассказать об истории успеха, веселье и неудачах собственных школьных лет и тому подобное. К тому же, дети сейчас активно пользуются соцсетями и у них уже есть кумиры-блоггеры.

Доска вдохновения

Попросите детей выделить в графике часок или полтора на то, чтобы вспомнить 5 событий, людей, открытий или достопримечательностей, с которыми у них ассоциируется школьный уходящий год.

К каждому такому событию или персоналии понадобится иллюстрация фото, собственный рисунок, элемент комикса, коллаж с памятными мелочами и тому подобное;

Затем попросите детей написать записки с коротенькими историями о каждой иллюстрации к ассоциациям.

После того, как вы получите все записки с иллюстрациями – достаньте большую доску и прикрепите на нее специальными гвоздями все детские "воспоминания".

А во время последнего звонка без спешки рассматривайте этот яркий Inspiration Board ("Доску вдохновения") и рассказывайте друг другу еще больше классных историй.

Добавьте зажигательный бит

Во время линейки совсем не обязательно танцевать вальс. Учительница советует добавить музыкальной перчинки. Пусть ученики всего класса вместе выберут 10 трендовых современных треков, а затем учитель или режиссер смонтирует попурри.



Танцы на последний звонок / Фото p-p.com

Начать музыкальную часть можно с классики, а потом включить зажигательные хиты года, под которые дети или подростки охотно будут танцевать.

Реализация благотворительного проекта

Большинство современных подростков – сознательные, добросердечные и неравнодушные к благотворительным проектам. Если ваша учащаяся молодежь именно такая – предложите им не слишком глобальную, но значимую цель.

Они могут достичь цели вместе, отказавшись всего лишь от праздничного ресторанного застолья. Ведь не еда и напитки формируют долговременные воспоминания, а добрые дела, которые оставляют след,

– говорит учительница

К каким проектам можно приобщаться? Спасение детских жизней в Фонде "Таблеточки", помощь домам престарелых, приютам животных.

Онлайн-праздник: "праздничный бокс", квест, трогательный ролик

Сейчас школы стараются не праздновать последний звонок в режиме онлайн. Но если кто-то из выпускников заболел и класс отправили на карантин, то можно это сделать.

Предложите родителям учеников идею – каждый выпускник получит через службу доставки "праздничный бокс".

Что запаковать в коробочку? Маленький колокольчик как символ праздника, кусочек торта, мини-бутылочку безалкогольного шампанского, прикольные аксессуары для фото (например, картинки с забавными школьными фразочками, традиционные очки-сердечки и т.д.).

А затем включите видеосвязь в Zoom, чтобы ученики были на связи с любимыми преподавателями. Также можно подключить в эфир особого гостя – это может быть авторитетный для учеников блоггер, спортсмен, музыкант и тому подобное.

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Также на помощь придут смонтированные мини-фильмы. Например, в коротком видеоролике можно смиксовать добрые слова учителей и родителей, добавить фото разных лет и музыкальные фоновые треки.

"Кем ты себя видишь в будущем?"

Это надо делать накануне. Да, в первый учебный день дайте каждому ребенку досочку черного цвета и попросите написать на ней мелом, кем он видит себя в будущем.

Затем сфотографируйте отдельно каждого ребенка с его досочкой. Из этих фотографий сделайте коллаж. И во время последнего звонка покажите детям коллажи и спросите: "А что изменилось с тех пор?" Обсудите это.

Добавим, что через много лет подобные фотографии набирают еще большую ценность и воспринимаются выпускниками особенно тепло.