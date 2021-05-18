Министр образования Сергей Шкарлет посетил праздник и поздравил выпускников.

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Он считает праздник последнего звонка самым трогательным праздником для выпускников. Ведь дальше они самостоятельно идут к желаемым специальностям и профессиям.

Желаю каждому выпускнику усердия, жажды знаний, самореализации и успешности. От вашей добросовестности зависит, без преувеличения, будущее нашего государства, его экономическая прочность и развитие,

– сказал Шкарлет.

Именно во вторник, 18 мая, в гимназии положили начало празднику "День выпускника". На торжествах также присутствовали учителя и родители учеников.

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Фото – Ирины Виноградовой с фейсбук-страницы гимназии биотехнологий №177 города Киева

К слову, школы в некоторых регионах Украины решили продлить срок учебного года для школьников. Там для детей уроки будут проходить в июне. Даты начала летних каникул – читайте по ссылке.