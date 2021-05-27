Последний звонок в школах, летние каникулы, ВНО-2021, рейтинг вузов – итоги недели в образовании

Учеба 24 собрала важные новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 24 по 28 мая. Читайте о том, когда ученики пойдут на каникулы и какими будут последние звонки, о начале ВНО-2021 и рейтинге вузов в Киеве.

Последний звонок в школах

Школы уже начали организовывать праздник последнего звонка в 2021 году. Однако даты окончания обучения перенесли.

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Кроме того, школы самостоятельно решают, в какой форме проводить последний звонок.

Что рекомендует Министерство образования и науки? Школьные праздники разрешили проводить только с соблюдением требований безопасности. Окончательное решение принимает директор школы, но все регионы сейчас в желтой зоне, поэтому школы открыты.

Однако департаменты образования рекомендуют проводить праздник в пределах одного класса и без родителей.

Когда в школах Украины прозвучит последний звонок:

во многих школах, в том числе и Киеве, последний звонок состоится 28 мая,

Харьков – 5 июня,

Львов – 28 мая, 4, 10 или 14 июня,

Одесса – 28 мая, 4 или 8 июня,

Хмельницкий – 11 июня,

Черновцы – 29 мая,

Тернополь – 8 июня,

Черкассы – 8 июня,

Запорожье – 31 мая,

Полтава – 9 июня,

Днепр – 27 мая,

Чернигов – 4 или 5 июня.

А в школах оккупированного Симферополя 26 мая также провели торжественные линейки и последние звонки. Но праздник оккупанты организовали с нарушениями карантина – дети были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Добавим, что формат, в котором будет проходить новый учебный год с 1 сентября, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины и от темпов вакцинации.

А Сергей Шкарлет отметил, что вероятность дистанционного обучения с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Однако позиция МОН такова – детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов будут учиться очно.

Летние каникулы для учащихся

В украинских школах понемногу заканчивается обучение. Этот год был довольно сложным для учеников из-за коронавируса и дистанционного обучения, поэтому дети уже мечтают о каникулах.

А министр образования Сергей Шкарлет заявил, что чрезмерное количество контрольных работ и тестов – это не лучший путь оценить полученные знания учениками во время дистанционного обучения. Так как это был довольно стрессовый для них период.

Однако во многих областях обучение продлили на лето, поскольку не успели вычитать учебную программу из-за досрочных каникул.



Обучение продлили на лето / Фото mrpl.city

По словам министра образования, массового продления занятий на июнь не будет. А если некоторые школы продлили срок обучения, то на недолгие периоды.

Обучение летом продолжится в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

​во Львове – по-разному: до 28 мая, 4, 10 и даже 14 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Ровно – до 4 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

в Кропивницком – до 7 или даже 14 июня;

в Днепре – до 28 мая, 11 июня или даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, 4 или 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня;

в Одессе – 90 школ будут учиться до 4 июня, еще 7 школ – до 28 мая, остальные – до 8 июня.

Какими в этом году будут выпускные в садиках, 4, 9 и 11 классах и сколько придется заплатить – читайте ответы экспертов в статье.

Начало ВНО-2021

ВНО в Украине началось 21 мая и продлится до 15 июня. Несмотря на карантин, тестирование будет проходить в обычном режиме, но с определенными ограничениями.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Какие документы нужны для допуска к ВНО:

сертификат участника ВНО,

приглашение-пропуск,

документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение и т. п),

также надо иметь при себе маску, две ручки черного цвета, бутылку с водой без этикеток и антисептик.

Допуск в пункты проведения ВНО будет происходить по специальному графику. В приглашениях участников будет указано время, когда нужно прибыть в пункт тестирования. Но это стоит сделать не позднее 10:50, потому что вас не допустят.

К тому же, у входа в аудиторию участники ВНО должны ознакомиться с аудиторным списком. В нем надо найти номер своего рабочего места и занять его в кабинете.

Что запрещено делать участникам:

Участникам ВНО запрещено пересаживаться на другое место, даже если рядом есть свободное место.

Запрещено при себе иметь: телефон, флешку, наушники, фотокамеру, смарт-часы, книгу, калькулятор и тому подобное.

Во время выполнения сертификационной работы участнику запрещено также мешать другим участникам или общаться с ними, иметь при себе или на рабочем месте запрещенные устройства, списывать ответы у других участников, выносить из аудитории материалы ВНО.

по английскому языку

по немецкому, французскому и испанскому языкам

по химии

Украинский центр оценивания качества образования обнародует ответы к ВНО по каждому предмету на следующий день после тестирования. Уже есть– правильные ответы на тесты по ссылке – правильные ответы на тесты по ссылке – правильные ответы на тесты по ссылке

Добавим, что если абитуриент пропустил ВНО по определенному предмету из-за болезни, он может сдать его позже. Так как это является причиной, когда выпускника могут допустить к дополнительной сессии ВНО. Какая справка нужна – читайте в материале.

Читайте также Поступление-2021 для лиц с оккупированных территорий: в МОН обнародовали инструкцию для выпускников с ВОТ

Как выбрать университет? Украинские выпускники вскоре будут подавать документы в учреждения высшего образования. Читайте советы, которые помогут выбрать вуз в Украине или заграницей, – в нашем материале.

Добавим, что для поступления в высшее учебное заведение абитуриентам нужна справка № 086/у. Ее нужно подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации.

Сначала необходимо записаться на прием к своему врачу. Семейный врач назначит необходимые обследования, анализы и консультации у узких специалистов и выдаст электронные направления на их прохождение.

Перед поступлением в вуз абитуриентам нужно пройти осмотр у:

хирурга;

невропатолога;

окулиста;

отоларинголога;

сделать флюорографию.

Рейтинг университетов в Киеве

В Киеве есть больше 30 высших учебных заведений, но абитуриенты не всегда знают, какой университет выбрать. Поэтому читайте рейтинг вузов, куда чаще всего поступают выпускники, и сколько там стоит обучение.

Отметим, что за основу рейтинга взят список Минобразования за 2020 год по количеству поданных заявлений в вузы в столице.

Рейтинг вузов в столице:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского

Киевский национальный торгово-экономический университет

Национальный авиационный университет

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Киево-Могилянская академия

Национальный университет пищевых технологий.

Скандалы в школах

В школах Николаева детей кормили продуктами с плесенью

Какие там есть факультеты и

После проверки выяснилось, что детей в Николаеве кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

Так, детям подсовывали заплесневелые продукты. В частности, проросший картофель, свеклу с плесенью и ненадлежащего качества квашеные огурцы.

На Херсонщине подросток срывает уроки и унижает учеников

Администрация школы в Херсонской области обратилась к правоохранителям из-за буллинга ученика 8 класса. По их словам, подросток ежедневно оскорбляет учителей и других учеников в школе и срывает уроки.

В Донецкой области ученики распылили перцовый баллончик в школе

В школе №31 Краматорска Донецкой области ученики распылили перцовый баллончик. В результате инцидента пострадали два человека – одного ученика госпитализировали, а у учительницы случился сердечный приступ. Детали – здесь.

Новости высшего образования

К управлению вузами могут привлечь работодателей

Шкарлет заявил, что к управлению украинскими вузами могут допустить работодателей. Это нужно для того чтобы усилить практическую и бизнесовую составляющую. Однако отказываться от бесплатного высшего образования не будут.

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Для выпускников вузов могут ввести экзамен, который является аналогом ВНО

В 2022 году планируют провести единый государственный экзамен на одном из уровней бакалавра или магистра, который проверит знания студентов-выпускников.

Депутат Юлия Гришина отметила, что подобная система уже успешно работает для студентов-медиков и называется ШАГ.

Лучшим студентам ЧНУ вручат стипендию в криптовалюте

13 лучшим студентам Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича вручат стипендию в криптовалюте вместо наличных. Ее предоставит компания Orca Finance.

С каждого факультета и Института ЧНУ выбрали по одному студенту с самым высоким рейтингом. Они получат сертификаты на криптостипендии в размере 500 долларов.

Решения МОН и правительства

Шпундра и сырник: показали новое меню для учеников

В Украине презентовали новое 4-недельное меню для школьников, которое состоит из 160 блюд. Это меню будут использовать в зависимости от количества питания в каждом учебном заведении.

Во время презентации показали следующее меню:

салат с морковью, сыром и сметаной,

шпундру (это запеченная свинина, которая тушится с маринованной свеклой),

булгур,

львовский сырник,

синабоны,

йогурт,

фрукты (бананы, апельсины, яблоко, лимоны).

Правительство отменит комиссию для разрешения на обучение детей с инвалидностью

Министерство соцполитики предлагает правительству отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.

Если это сделают, то родителям не придется проходить комиссию и ждать ее разрешения. А нужно будет обратиться только в инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ), где специалисты осмотрят ребенка и предоставят разрешение на обучение в спецшколе.