Так, в МОН отметили, что школьные праздники можно провести только с соблюдением требований безопасности.

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Начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко отметил, что проведение последнего звонка и выпускного вечера зависит от региона и от даты, когда это планируется.

По его словам, массовые мероприятия в таком виде, как они проводились ранее, не могут проводиться сейчас. Поэтому школы должны включить креативность.

Окончательное решение принимает директор школы в зависимости от тех ограничений, которые будут установлены на тот период в конкретном регионе,

– заявил Кононенко.

Добавим, что в связи с карантинными ограничениями, школы, которые будут находиться на конец учебного года в красных зонах, не смогут организовать последний звонок для учащихся в очном режиме.

К слову, в прошлом году из-за карантина школы проводили праздник последнего звонка для учеников онлайн или отдельно в каждом классе, без торжественной линейки.

Например, празднование в Киеве состоялось 29 мая в дистанционном режиме. А школы в Ровно придумали для школьников альтернативу – для детей школьный звонок прозвучал с каждого двора школы.