Как в столице празднуют последний звонок, соблюдают ли ученики и педагоги карантин, читайте в материале.

Узнайте больше Когда школы проводят последний звонок: разные даты в городах

Торжества по случаю окончания обучения в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к выпускникам и пожелал им успеха на ВНО. По его словам, для 11-классников начинается новый и важный этап – они входят во взрослую жизнь.

Пусть она будет успешной и доброй к вам! А это, в первую очередь, зависит от вас самих. Напомню свой девиз: Нет ничего невозможного! Главное – упорно идти к своей цели, к своей мечте! И, поверьте, все можно воплотить!,

– сказал Кличко.

Все школы уже попрощались со школьниками. Поэтому с понедельника, 31 мая, 325 тысяч учеников наконец выходят на каникулы.

Фото и видео с последних звонков в Киеве

Выпускники киевской гимназии №136 удивили драйвовым и оригинальным танцем. Так, ученики вместе с учителем станцевали под популярные песни молодежи.



Также гимназия попрощалась со своими выпускниками. "Сегодня вся гимназическая семья собралась поздравить вас! Мы гордимся вами! Вы наша гордость и надежда! Желаем всем 200 на ВНО!", – говорится в заметке.



Специализированная школа №149 тоже отпраздновала окончание учебного года. Там попрощались с детьми на летние каникулы. “До встречи в новом учебном году. Мы уверенно шагаем дальше!”, – написала администрация школы.



А средняя общеобразовательная школа №69 в Киеве поздравила всех с Днем последнего звонка и отпустила школьников на каникулы.

Для школьников сегодняшний звонок – это старт летних каникул. Желаем ученикам хорошо и содержательно отдохнуть, набраться незабываемых впечатлений и сил перед началом нового этапа обучения,

– написали в школе.

Администрация школы поблагодарила учителей за самоотверженный труд, неутомимый творческий поиск, за заботу и знания, которые они отдавали воспитанникам.

Смотрите фото с последнего звонка в школе №69 Киева:



Школа I степени №268 Оболонского района в Киеве тоже уже провела последний звонок для школьников. Как он проходил – смотрите ниже фото.



Заместитель главы КГГА Виталий Мондриевский сообщил, что учебный год в столичных школах завершен.

Перед нами стояло много вызовов: это и карантинные ограничения, и полный локдаун, и переход на дистанционное обучение, и смешанная форма обучения. Вместе мы справились с этим и наработали неоценимый опыт,

– сказал он.

Также за неделю завершается прием в первые классы. В Киеве уже 72% родителей будущих школьников уже выбрали школу и подали документы.

Формат последних звонков в Киеве

Ранее Департамент образования и науки КГГА разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров.

Торжественные мероприятия разрешили проводить , но при условии соблюдения всех карантинных правил – дистанции, наличия масок, проведения мероприятий не в помещениях. Также на них ограничили доступ родителей.

, но при условии соблюдения всех карантинных правил – дистанции, наличия масок, проведения мероприятий не в помещениях. Также на них ограничили доступ родителей. Обучение не продлили на летний период, потому что школьники в Киеве занимались без вынужденных перерывов и во время жесткого карантина, однако делали это в режиме онлайн.

Обратите внимание! В связи с карантином и эпидемией коронавируса в 2021 году даты и формы проведения последних звонков в городах Украины школам разрешили определять самостоятельно.