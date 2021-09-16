В последний день работы: ГАСИ позволила построить ЖК на территории киевского университета

ГАСИ выдала разрешение на строительство жилого комплекса на территории Национального авиационного университета в Киеве. Вопреки генеральному плану там должен появиться городок на более 1600 квартир.

Соответствующее разрешение Государственная строительно-архитектурная инспекция выдала 14 сентября – это последний рабочий день перед ее полной ликвидацией.

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ЖК на территории авиационного университета

15 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил о начале работы нового органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Как говорится на странице объекта в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, его регистрация состоялась накануне – 14 сентября.

Согласно документу, на территории Национального авиационного университета на улице Гузара планируют построить жилые дома с подземным паркингом и спортивный комплекс. В 14 домах нового жилого комплекса построят 1659 квартир общей площадью 107,3 ​​тысячи квадратных метров.



ЖК на территории НАУ в Киеве / Скриншот с ЕГЕССС

Генподрядчиком работ на территории студгородка выступит ООО "Атмосфера инжиниринг системз".

По словам юриста Георгия Могильного, строительство на территории университета является незаконным, поскольку противоречит Генеральному плану. Об этом также написано в выданных в 2014 году Градостроительные условия и ограничения.

С такими темпами, Максим Луцкий (ректор НАУ – 24 канал) быстро выведет Национальный авиационный университет в Топ-10 крупнейших киевских застройщиков. Мало у кого есть в реализации жилые комплексы почти на 10% годового объема рынка Киева ...

– отметил он.

Тогдашний главный архитектор Киева Сергей Целовальник выдал МУО "авансом" с требованием учесть строительство в новом Генплане Киева.

Ликвидация ГАСИ: главное